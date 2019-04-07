Son Dakika Haberleri: Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu Başladı

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu Başladı

1 saat önce

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladıİSTANBUL - Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı.

Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı

İSTANBUL - Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı. Elit atletlerin yarışının başlamasının ardından önce 21 KM, ardından da 10 KM koşucuları start aldı. Yaklaşık 10 bin sporcu, Yenikapı'dan koşmaya başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı. Altın kategoride koşulan yarı maraton, elit atletlerin start almasıyla başladı. Elit atletlerin ardından 21 KM yarışı başladı. Son olarak ise 10 KM koşucuları start alanına geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Halis Yunus Ersöz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un verdiği startın ardından Yenikapı'dan başlayan koşu, Sirkeci'den dönülerek Zeytinburnu yönüne doğru ilerleyecek. Yarı maraton Yenikapı'daki start alanında tamamlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:52 Kaynak: İHA

İstanbul, Spor
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