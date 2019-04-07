Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu Başladı
1 saat önce
Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladıİSTANBUL - Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı.
Vodafone İstanbul
14. Yarı Maratonu başladı
İSTANBUL - Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı. Elit atletlerin yarışının başlamasının ardından önce 21 KM, ardından da 10 KM koşucuları start aldı. Yaklaşık 10 bin sporcu, Yenikapı'dan koşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki olan Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul 14. Yarı Maratonu başladı. Altın kategoride koşulan yarı maraton, elit atletlerin start almasıyla başladı. Elit atletlerin ardından 21 KM yarışı başladı. Son olarak ise 10 KM koşucuları start alanına geldi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya
ve Halis Yunus Ersöz, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu
ve Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un verdiği startın ardından Yenikapı'dan başlayan koşu, Sirkeci'den dönülerek Zeytinburnu
yönüne doğru ilerleyecek. Yarı maraton Yenikapı'daki start alanında tamamlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:52 Kaynak: İHA
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