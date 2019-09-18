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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

7 dakika önce

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın altıncı günü, 8 maçla tamamlandı.

Türkiye, Belarus'u 3-1 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.

Altıncı günün sonuçları ve puan durumları şöyle:

A Grubu

Yunanistan-Portekiz: 1-3

İtalya-Bulgaristan: 3-1

TakımlarOGMP
1 Fransa44012
2 İtalya 44012
3 Bulgaristan5329
4 Portekiz 4133
5 Yunanistan 5143
6 Romanya 4040

B Grubu

Avusturya-İspanya: 2-3

Slovakya-Belçika: 0-3

TakımlarOGMP
1 Belçika 44011
2 Sırbistan 3309
3 Slovakya4225
4 Almanya3124
5 İspanya4133
6 Avusturya4041

C Grubu

Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-3

Türkiye-Belarus: 3-1

Takımlar OGMP
1 Rusya44012
2 Slovenya4319
3 Türkiye4226
4K. Makedonya 5236
5 Finlandiya4134
6 Belarus5142

D Grubu

Karadağ-Polonya: 0-3

Estonya-Hollanda: 1-3

Takımlar OGMP
1 Polonya44012
2 Hollanda 4319
3 Ukrayna3216
4 Çekya3 123
5 Karadağ 4133
6 Estonya 4040

Hollanda, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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