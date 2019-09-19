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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

7 dakika önce

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın yedinci gününde 8 maç oynandı.

Finlandiya'ya 3-2 yenilen Türkiye, C Grubu'nu 7 puanla 3 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, bu turda İtalya ile 22 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra A Grubu'nda Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan, C Grubu'nda Rusya, Slovenya ve Finlandiya adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.

Turnuvanın grup aşaması, B ve D gruplarında bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Yedinci günün sonuçları ve gruplarda puan durumları şöyle:


A Grubu


Portekiz-Romanya: 1-3

Fransa-İtalya: 3-1

TakımlarOGMP
1 Fransa55015
2 İtalya 54112
3 Bulgaristan5329
4 Yunanistan5143
5 Portekiz 5143
6 Romanya5143

B Grubu


Almanya-Slovakya: 3-0

Belçika-Sırbistan: 0-3

TakımlarOGMP
1 Sırbistan44012
2 Belçika 54111
3 Almanya4227
4 Slovakya 5235
5 İspanya4133
6 Avusturya4041

C Grubu


Slovenya-Rusya: 0-3

Finlandiya-Türkiye: 3-2

Takımlar OGMP
1 Rusya55015
2 Slovenya5329
3 Türkiye5237
4 Finlandiya5236
5 Kuzey Makedonya 5236
6 Belarus5142

D Grubu


Ukrayna-Estonya: 3-0

Hollanda-Çekya: 2-3

Takımlar OGMP
1 Polonya44012
2 Hollanda 53210
3 Ukrayna4319
4 Çekya4225
5 Karadağ 4133
6 Estonya 5050

Belçika, Fransa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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