Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın yedinci gününde 8 maç oynandı.

Finlandiya'ya 3-2 yenilen Türkiye, C Grubu'nu 7 puanla 3 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, bu turda İtalya ile 22 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra A Grubu'nda Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan, C Grubu'nda Rusya, Slovenya ve Finlandiya adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.

Turnuvanın grup aşaması, B ve D gruplarında bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Yedinci günün sonuçları ve gruplarda puan durumları şöyle:



A Grubu



Portekiz-Romanya: 1-3

Fransa-İtalya: 3-1

Takımlar O G M P 1 Fransa 5 5 0 15 2 İtalya 5 4 1 12 3 Bulgaristan 5 3 2 9 4 Yunanistan 5 1 4 3 5 Portekiz 5 1 4 3 6 Romanya 5 1 4 3

B Grubu



Almanya-Slovakya: 3-0

Belçika-Sırbistan: 0-3

Takımlar O G M P 1 Sırbistan 4 4 0 12 2 Belçika 5 4 1 11 3 Almanya 4 2 2 7 4 Slovakya 5 2 3 5 5 İspanya 4 1 3 3 6 Avusturya 4 0 4 1

C Grubu



Slovenya-Rusya: 0-3

Finlandiya-Türkiye: 3-2

Takımlar O G M P 1 Rusya 5 5 0 15 2 Slovenya 5 3 2 9 3 Türkiye 5 2 3 7 4 Finlandiya 5 2 3 6 5 Kuzey Makedonya 5 2 3 6 6 Belarus 5 1 4 2

D Grubu



Ukrayna-Estonya: 3-0

Hollanda-Çekya: 2-3