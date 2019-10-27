Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Sarı

Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Fatih Eren Uğur, Okello, Kadir Cin, Sercan Yüksel Bıdak (Murat Tokgöz, Deniz İvgen, Kemal Kayhan, Ali Deniz Yılmaz, Ahmet Tümer)

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Alp Çayır, Mehmet Almaz, Centelles, Alfonso, Halil İbrahim Kurt (Ramazan Serkan Kılıç, Ali Samet İçmeğiz, Batı Kayhan, Demirhan Durul)

Setler: 25-21, 25-23, 15-25, 25-22

Süre: 114 dakika (28, 27, 25, 34)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bu arada, karşılaşmanın gözlemcisi Ömer Ünal, sezonun başlaması dolayısıyla hakem ve takım kaptanlarına çiçek verdi.