Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Ali Yücel Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mustafa DemirTokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal)Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Ali Yücel


Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mustafa Demir

Tokat Belediye Plevne: Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Hacıbekiroğlu, Bedirhan Bülbül, Mehmet Hacıoğlu, Julius ( Semih Çelik, Atakan Topal)

Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan ( Salih Özdemir, Tolga Gündoğan)

Setler: 25-18, 25-18, 25-16

Süre: 76 dakika (28, 25, 23)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Semih Çelik, voleybol, Sigorta, Arhavi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fındık için sigorta başvuru süresi 10 Mart'ta sona eriyor
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti Lukas Podolski: Şampiyon Galatasaray olsun isterim

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 00:02:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]