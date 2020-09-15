Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftası yarın 4 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Solhanspor- İnegöl Belediyespor (Karşıyaka)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Spor Toto (Cengiz Göllü)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş- Arkas Spor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
18.00 Ziraat Bankkart- Halkbank (Başkent)
17 Eylül Perşembe:
13.00 Arhavi Voleybol- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Arhavi)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta- Haliliye Belediyespor (Burhan Felek)
16.00 Altekma- Fenerbahçe HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:07 - Kaynak: AA
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