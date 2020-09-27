Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Erol Akbulut, Akif Altın
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Can Koç, Gökhan Çatal, Demirhan Durul)
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Atakan Topal, Geraldo, Abdullah Çam ( Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Batı Kayhan, Kaan Bülbül, Özgür Türkmen)
Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 25-19
Süre: 131 dakika (30, 34, 35, 32)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:13 - Kaynak: AA
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