Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Erol Akbulut, Akif Altınİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Can Koç, Gökhan Çatal, Demirhan Durul)Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erol Akbulut, Akif Altın

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Can Koç, Gökhan Çatal, Demirhan Durul)

Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Atakan Topal, Geraldo, Abdullah Çam ( Semih Çelik, Hasan Hüseyin Mermer, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Batı Kayhan, Kaan Bülbül, Özgür Türkmen)

Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 25-19

Süre: 131 dakika (30, 34, 35, 32)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Serhat Coşkun, Efeler Ligi, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor

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