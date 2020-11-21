Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

21.11.2020 18:49
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi, System.String[]

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Sadettin DeneriBursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal, (Çağatay Durmuş, Serkan Ramazan Kılıç, Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Baroti, Uğur Kılınç, Melo, Murathan Kısal, (Çağatay Durmuş, Serkan Ramazan Kılıç, Muhammet Kaya, Fatih Cihan, Esat Dalgıç)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Oğuzhan Doğruluk, Özkan Hayırlı, Rıfat Erden Çevikel, Emir Kaan Öztürk, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Çatal, Berat Emre Fırat, Demirhan Durul)

Setler: 25-19, 19-25, 25-18, 25-18

Süre: 114 (26, 33, 28, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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