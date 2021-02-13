Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Efe Bayram ( Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur)
Altekma: Ahmet Tümer, Buculjevic, Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Muniz ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Muhammet Kaya, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Emir Pınar)
Setler: 25-22, 25-21, 25-14
Süre: 81 dakika (27, 30, 24)
AXA Sigorta Efeler Ligi 27. haftasında Halkbank, sahasında Altekma'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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