Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Malatya MerkezHakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin OkumuşArkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke (Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)Fenerbahçe: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, İzzet...

Voleybol: Axa Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]
Salon: Malatya Merkez

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

Arkas Spor: Taht, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Radke ( Burak Mert, Muhammet Kaya, Bravo)

Fenerbahçe: Klinkenbeg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Caner Dengin, Cupkovic)

Setler: 21-25, 25-22, 23-25, 23-25

Süre: 125 dakika (28, 31, 35, 31)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe, yarı finalde yarın aynı salonda Halkbank'la karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:53 Kaynak: AA

Sigorta, Burak Mert, Ahmet Karataş, Fenerbahçe, Spor
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