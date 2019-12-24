Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

6 saat önce

Salon: Haldun AlagaşHakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkutİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz, Emre Fırat, Umut Şahin)Tokat Belediye Plevnespor:...

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley, System.String[]

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Ramazan Çevik, Metin Korkut

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Enaboifo, Berkan Eryüz, Emre Fırat, Umut Şahin)

Tokat Belediye Plevnespor: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Julius, Cansın Çınar, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu, ( Semih Çelik, Halil Dolaşık, Mert Tetik, Alper Demirciler)

Setler: 27-29, 25-22, 25-21, 19-25, 15-13

Süre: 129 dakika (32, 30, 26, 27, 14)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor'u 3-2 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final turuna yükseldi.

Umut Şahin, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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