Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru AyataEczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer (Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Kim Koung, Gözde Yılmaz, Gamze Kılıç)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın,...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi


Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Ayata

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer ( Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Kim Koung, Gözde Yılmaz, Gamze Kılıç)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladin, Jackson ( Gizem Karadayı, Elif Su Ericek, Atkinson, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar Gökbudak)

Setler: 25-11, 22-25, 19-25, 25-16, 15-8

Süre: 116 dakika (20, 28, 31, 23, 14)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk takım oldu.


Eczacıbaşı VitrA, finalde VakıfBank- Fenerbahçe Opet maçının galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:12 Kaynak: AA

Spor
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