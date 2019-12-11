Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika Spor

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

6 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Sabriye Dikmen, Seda Menekşe, Aslı Tecimer (Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Elif UzunBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı,...

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]

Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü


Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Sabriye Dikmen, Seda Menekşe, Aslı Tecimer (Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Elif Uzun

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt, Zekiye Ünal)

Setler: 25-18, 25-20, 25-17

Süre: 86 dakika (32, 28, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi ve tur atladı.

Ali ihsan, voleybol, Sigorta, Dikmen, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:06 Kaynak: AA
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