Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Barış Karakoyun, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Rousseaux, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Sabriye Dikmen, Seda Menekşe, Aslı Tecimer (Resmiye Çakmak, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, Elif Uzun
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Buse Çetin, Deniz Uyanık (Buse Kaygısız, Simay Kurt, Zekiye Ünal)
Setler: 25-18, 25-20, 25-17
Süre: 86 dakika (32, 28, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi ve tur atladı.