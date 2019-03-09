Salon: TVF
Hakemler: Erhan Alparslan, Hatice
Özmen Yıldız Ziraat Bankası
: Jovovic, Ghaemi, Yunus Emre Tayaz, Finger, Enes Atlı, Vahit Emre Savaş
( Ümit Demir
, Volkan Döne
, Selim Demir
, Koray Şahin
, Fırat
Ezel Filiz, Oğuzhan Doğruluk, Kazemi, Umut Şahin
)
Jeopark Kula
Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi
Metin, Jekic, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Hassanloo, Ali Berkay
Dağlar)
Setler: 25-9, 29-31, 15-25, 25-15, 15-10
Süre: 137 dakika (26, 37, 30, 26, 18)
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.