Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Hidayet Türkoğlu
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun
, Gökhan Gökgöz
, İbrahim Emet
, Caner Pekşen, Burak Güngör ( Nuri Şahin
, Berkan Eryüz, Metin Toy, Kadir Cin, Erdem Sonat, Murat Yenipazar
) Galatasaray
: Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Emin Gök
, Venno, Yasin Aydın
(Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Doğukan Ulu)
Setler: 15-25, 21-25, 15-25
Süre: 72 dakika (23, 27, 22)
Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü oynanacak.