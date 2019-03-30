Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

51 dakika önce

Salon: Hidayet TürkoğluHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topalİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Metin Toy, Kadir Cin, Erdem Sonat, Murat Yenipazar)Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Caner Pekşen, Burak Güngör ( Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Metin Toy, Kadir Cin, Erdem Sonat, Murat Yenipazar)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Emin Gök, Venno, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Doğukan Ulu)

Setler: 15-25, 21-25, 15-25

Süre: 72 dakika (23, 27, 22)

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Yenipazar, Nuri Şahin, Spor
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