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Voleybol Gecesi yapıldı - Son Dakika

Voleybol Gecesi yapıldı

20.09.2021 20:41
Voleybol Gecesi yapıldı, System.String[]

Mehmet Akif Üstündağ: Voleybol maçlarını seyretmeyen hiçbir vatandaşımız kalmadı"A Milli Erkek Voleybol Takımı 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek"Giovanni Guidetti: yaşadığım en zor, en stres dolu, en uzun yazdıNedim Özbey: Avrupa'da her takımla aynı...

Mehmet Akif Üstündağ: Voleybol maçlarını seyretmeyen hiçbir vatandaşımız kalmadı

"A Milli Erkek Voleybol Takımı 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek"

Giovanni Guidetti: yaşadığım en zor, en stres dolu, en uzun yazdıNedim Özbey: Avrupa'da her takımla aynı seviyede oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdikEda Erdem Dündar: 3 önemli turnuvada sahaya yüzde 100'ümüzü koydukMurat Yenipazar: Elimizden geleni yapmaya devam edeceğizAta SELÇUK/ - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Voleybol Gecesi düzenledi. TSYD'nin Levent'te bulunan merkez binasında yapılan ve Avrupa 3'üncüsü Filenin Sultanları ile Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kalan Filenin Efeleri'ni bir araya getiren geceye; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ve oyuncular katıldı.MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2022'DE DÜZENLENECEK OLAN DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDECEKTVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 1998 yılından bu yana ilk kez 2022'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğini açıkladı.Üstündağ, düzenlenen gecede yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası, Milletler Ligi Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Elemeleri ve Olimpiyatlara katılırken, bizlerin yanında olan kulüp başkanlarımız ve kulüp yöneticilerimiz var. Biz federasyonuz ama bunun gerçek paydaşları var. Buna gerçekten değer sağlayan unsurlar var. Biz bu başarıya, kendi becerimiz ve çalışmalarımızla değil, kulüplerimizin bizlerle olmasıyla ulaştık. Emeği geçen bütün kulüplere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel günler ve güzel olaylar yaşadık. Voleybol maçlarını seyretmeyen hiçbir vatandaşımız kalmadı. Türkiye'de kadın voleybolunun dünyada ve Avrupa'da nerede olduğunun ve erkek voleybolunun da nerede olacağının altını çizmiştik. Erkek takımımız 1998 yılından bu yana Dünya Şampiyonası'na katılamıyordu. Şimdi direkt olarak katılacağız. 2022 Dünya Şampiyonası'nda şimdi hem erkek hem de kadın takımımız yer alacak. 14-19 Aralık'ta dünyanın en önemli kulüplerinin katılacağı Dünya Voleybol Şampiyonası gerçekleyecek. Türkiye'den VakıfBank ve Fenerbahçe burada mücadele edecek. İlk kez bu organizasyon Türkiye'de yapılacak" dedi.GIOVANNİ GUIDETTI: YAŞADIĞIM EN ZOR, EN STRES DOLU, EN UZUN YAZDIA Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şu anda Türkiye'de olanlar benim için de inanılmaz şeyler. Kırmızı ışıkta en az 3 kez başıma geldi. Trafikte beklerken arkamdaki araç kornaya basıp kalp işaretini yaptı ve sevgilerini gönderdi. Bu benim için inanılmaz bir şey. Şu anda yaşamış olduğum şey gösteriyor ki, voleybol bu ülkede heyecan verici boyutta. Bu da gurur duymam için yeterli bir durum. Bu gösterilen sevgi ya da gurur, aldığımız bir eksik ya da fazla madalyadan dolayı olmadı. Milli takımın sahada gösterdiği enerjiden kaynaklandı. Bu yaz oynadığımız bütün maçları kazanmadık fakat her maçta mücadele edip son topa kadar her şeyimizi ortaya koyduk. Bu sene milli takımımızda görev alan bütün oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Kişisel olarak söyleyebilirim ki, benim yaşadığım en zor, en stres dolu, en uzun yazdı. Oyuncularım ve bütün takımım, ilk antrenmandan, son Hollanda maçının son sayısına kadar her şeylerini ortaya koydular ve bu harikaydı. İçtenlikle söyleyebilirim ki, bu sene sahip olabileceğimiz pastanın üzerindeki çileği kaçırdık ama bütün pastalara sahibiz. Bütün oyuncularıma performanslarından dolayı çok teşekkür ederim. Bu organizasyonda başkanıma ve federasyonuma çok teşekkür ediyorum. Bütün yaz boyunca harika şekilde hazırlandık" diye konuştu.NEDİM ÖZBEY: AVRUPA'DA HER TAKIMLA AYNI SEVİYEDE OYNAYABİLECEK KAPASİTEDE OLDUĞUMUZU GÖSTERDİKA Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, uzun yıllardan beri voleybola hizmet ettiğini ifade ederek, "Erkek voleybolunda özlenen noktaya gelmek için 2019'da tekrar göreve geldim. Erkek voleybolu, kadın voleybolunun çıktığı noktaya gelememişti. Makas çok açılmıştı. Kızlarımız 2002'den beri çok iyi bir çıkıştaydı. Biz de yeni gençlerle hedefe ulaşmayı düşündük. Golden League'de 2 kez üst üste namağlup şampiyon olduk. Burada şampiyon olarak İstiklal Marşı'nı bütün Avrupa'ya dinlettik. 1998 yılında Dünya Şampiyonası'na ben gitmiştim. Kısmet olursa yeni gideceğiz. Kısa sürede Avrupa'da her takımla aynı seviyede oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik" şeklinde konuştu.EDA ERDEM DÜNDAR: 3 ÖNEMLİ TURNUVADA SAHAYA YÜZDE 100'ÜMÜZÜ KOYDUKA Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in takım kaptanı Eda Erdem Dündar, inanılmaz mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Bu yaz 3 önemli turnuvada sahaya yüzde 100'ümüzü koyduk. Ama arkamızdan kitleleri sürüklediğimiz daha sonra fark ettik. Biz rengarenk bir takımız. Herkesin sevdiği şeyler farklı ama günün sonunda bu işi tutkuyla yapıyoruz. Başarı tamamen herkes istediğinde olur. Biz bir olmayı başardık. Bunun arkasında aile olmak yatıyor. Federasyon başkanımız baba gibi, ne istesek yapılıyor, çok iyi bir teknik ekibimiz var. Hocamız son maçtan önce 'Kızlar 18 haftadır bir aradasınız, farkındasınız değil mi?' dedi. Çok güzel bir aile olduğumuzu gösteriyor bu durum. Artık aileler geliyor ve 'Çocuğum spora gitmek istemiyordu, artık sizi gördüğü için kendisi spor yapmak istiyor' diyor. Bunu duymak müthiş bir duygu" dedi.MURAT YENİPAZAR: ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZA Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci kaptanı Murat Yenipazar ise yaptığı açıklamada, "Çok uzun bir yaz dönemi, çok uzun bir kamp dönemi. Biz sadece bir kıvılcım yaktık, bu kıvılcımın Olimpiyat Ateşi'ne dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuşmaların ardından Avrupa Şampiyonası'nda 4 kez üst üste en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar'a çiçek takdim edilirken, doğum günü olan Kadın Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti için de pasta kesildi.

Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı
Voleybol Gecesi yapıldı

Dünya Şampiyonası, Akif Üstündağ, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Voleybol Gecesi yapıldı - Son Dakika Spor


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