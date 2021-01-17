Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
Fenerbahçe Opet: Busa, Bahar Guidetti Toksoy, Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, (Melis Yılmaz, Beliz Başkır, Cansu Çetin)
Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Elif Şahin, ( Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Mirkovic, Fatma Yıldırım)
Setler: 25-13, 25-17, 21-25, 25-23
Süre: 109 dakika (24, 26, 28, 31)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 18. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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