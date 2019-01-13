Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Anafartalar Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışçıoğluÇanakkale Belediyespor: Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler, Işıl Öz, Semra Özer)Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Anafartalar


Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Çanakkale Belediyespor: Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler, Işıl Öz, Semra Özer)

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Jackson, Nursevil Aydınlar ( Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu)

Setler: 7-25, 11-25, 16-25

Süre: 60 dakika (17, 19, 24)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:38 Kaynak: AA

Ece Hocaoğlu, Vestel, Sigorta, Galatasaray, Spor
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