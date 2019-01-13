Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: Anafartalar Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışçıoğluÇanakkale Belediyespor: Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım (Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler, Işıl Öz, Semra Özer)Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande...
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu Çanakkale Belediyespor
: Perez, Ece Hocaoğlu
, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım
(Bihter Dumanoğlu, Birgül Güler
, Işıl Öz, Semra Özer) Galatasaray
HDI Sigorta
: Leys, Cansu Çetin
, Aslı Kalaç
, Hande Baladin, Jackson, Nursevil Aydınlar ( Gizem Karadayı
, Elifsu Ericek
, Meryem
Boz, Dilara Gedikoğlu)
Setler: 7-25, 11-25, 16-25
Süre: 60 dakika (17, 19, 24)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:38 Kaynak: AA
Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Galatasaray Hdı Sigorta: 3
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