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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Çevik, Sadettin KıralGalatasaray HDI Sigorta: Elifsu Erincek, Melike Çadır, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Vasilantonaki (Derya Çayırgan, Sezen Keskekoğlu)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elgin Rusut, Zekiye...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

Galatasaray HDI Sigorta: Elifsu Erincek, Melike Çadır, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Vasilantonaki (Derya Çayırgan, Sezen Keskekoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elgin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

Setler: 25-11, 25-16, 25-14

Süre: 63 dakika (19, 23, 21)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 9. galibiyetini aldı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise 11. yenilgisini yaşadı.

Beylikdüzü, voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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