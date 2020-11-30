Voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Tayland'da sürdürecek

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Tayland'ın Nakhon Ratchasima The Mall VC ekibiyle anlaştı.

Geçen sezon Porto Riko'nun Llaneras de Toa Baja ekibinde oynayan 33 yaşındaki pasör çaprazı ikinci kez Nakhon Ratchasima The Mall VC forması giyecek. Tecrübeli voleybolcu, bu ekiple 2018-2019 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Halkbank formaları giyen Yeliz, son sezonlarda Endonezya, Vietnam, Çekya, Japonya ve Güney Kore ekiplerinin kadrosunda yer almıştı.