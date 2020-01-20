Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre yarın başlıyor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci yarının ilk maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)
17.30 Ziraat Bankası- Arhavi Voleybol (Başkent)
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor (Cengiz Göllü)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)
19.00 Arkasspor- Sorgun Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Spor Toto- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)