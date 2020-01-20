Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre yarın başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre yarın başlıyor - Son Dakika Spor

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre yarın başlıyor

6 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci yarının ilk maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ikinci devre yarın başlıyor, System.String[]

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci yarının ilk maçları yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Tokat Belediye Plevne (Burhan Felek)

17.30 Ziraat Bankası- Arhavi Voleybol (Başkent)

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor (Cengiz Göllü)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek)

19.00 Arkasspor- Sorgun Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

22 Ocak Çarşamba:

14.00 Spor Toto- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

Burhan Felek, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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