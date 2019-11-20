Vücudu çocukken yanan gence Sağlık Bakanlığından tedavi desteği

İzmir'de evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir kısmı ve yüzü yanan Mehmet Ali Durak'ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı destek olacak.

Çiğli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Durak'ın, 6 aylıkken Ödemiş'teki evlerinin yanması sonucu vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 47 günü yoğun bakım servisinde olmak üzere bir yıl boyunca tedavi gören Durak'ın kafatası kemiğinin oluşmadığı aynı zamanda epilepsi hastası olduğunu belirlendi.

Yürümekte zorluk çeken, çevresiyle işaret dili sayesinde anlaşabilen Durak'a yüzde 97 engelli raporu verildi.

Ailesi yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle Durak'ı tedavi ettiremedi. O da yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmak için bir video çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

Kardeşleri sağlığına kavuşup kendisine yeni bir yaşam kurmasını istiyor

Mehmet Ali Durak'ın ablası Sultan Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yıllardır rahat yaşayamadığını, her geçen yıl yaşam konforunun düştüğünü ifade etti.

Aile olarak kardeşinin tedavi olmasını çok istediklerini belirten Durak, şöyle konuştu:

"Bizim en büyük isteğimiz, kardeşimizin ameliyatla bir kafatasının oluşturulmasını istiyoruz. Sonra estetik ameliyatlarının yapılmasını istiyoruz. Kardeşimiz videosunu paylaştıktan sonra Sağlık Bakanlığımızın Sağlıklı Çözüm Ekibi bize ulaştı. Çok mutlu olduk. Bizimle ilgileniyorlar, bu süreçte yanımızda olacaklarını söylediler. Yarın da kardeşim raporlarını Dokuz Eylül'e götürecek, bir doktorumuzla görüşecek."

Durak, kardeşin sağlığına kavuşup, kendisine yeni bir yaşam kurmasını çok istediğini dile getirdi.

Gencin ağabeyi İsmail Durak da kardeşine çok düşkün olduğunu dile getirerek, "Kardeşimle en çok konuşmayı özledim. Birbirimizi anlıyoruz ama sesini duymak daha güzel olurdu." ifadelerini kullandı.