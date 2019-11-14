Son Dakika Haberleri: Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi
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Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi

6 saat önce

Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor

Wagner'den Broadway'e yolculuk: Terfel, Sidney Operası'nda rüzgar estirdi, System.String[]

Avustralya'nın dünyaca ünlü Sidney Opera Binasında bas-bariton Bryn Terfel ve arp sanatçısı eşi Hannah Stone, izleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarıyor.


Opera sanatçısı Bryn Terfel, Wagner'in hüzünlü karakterlerinden Broadway müzikali "Güney Pasifik"e ve Galler'deki köklerine dönerek ünlü klasikleri icra ediyor.

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Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:46 
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