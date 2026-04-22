Waternet yeni arıtma çözümleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir suya dikkati çekiyor

22.04.2026 15:18
Waternet, plastik tüketimini azaltan ve ev ile ofislerde sağlıklı, sürdürülebilir suya erişimi kolaylaştıran iki yeni ürününü tanıttı. Bej renk seçeneğiyle sunulan yeni arıtma cihazları ile Waternet, plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca ton plastik atık doğaya karışırken, içme suyunun önemli bir bölümü plastik ambalajlarla tüketiliyor. Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin arttığı bu dönemde Waternet, yeni tezgah üstü su arıtma cihazı ve arıtmalı metro su sebilini Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu. Ev ve ofis kullanımına uygun olarak geliştirilen yeni nesil çözümler, sağlıklı suya erişimi kolaylaştırmayı ve plastik tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Lansmana ilişkin değerlendirme yapan Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, şunları söyledi:

"Sağlıklı suya erişim artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından kritik bir sorumluluk. Kullanıcılarla buluşturduğumuz yeni arıtma çözümleri ile hem sağlıklı su tüketilmesini hem de plastik atıkların önemli ölçüde azaltılmasını sağlıyoruz. Dünya Günü’nü kutladığımız nisan ayında gerçekleştirdiğimiz bu lansmanla, sürdürülebilirliğe yönelik farkındalığı hatırlatmak istedik. Tek kullanımlık plastik atığı azaltan sağlıklı su çözümlerimiz, hem sağlıklı içme suyuna pratik erişimi sağlıyor hem de çevreye duyarlı bir yaşam tarzını destekliyor."

SAĞLIK, TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR ARADA

Waternet’in yeni ürün serisi, ileri arıtma teknolojilerini kullanıcı dostu bir deneyimle birleştiriyor. Ters osmoz teknolojisi sayesinde su, zararlı maddelerden arındırılırken bakteri ve mikroorganizmalar da etkisiz hale getiriliyor. Bu sistem, içme suyunun hem güvenli hem de lezzetli olmasını sağlıyor. Sürdürülebilirliği destekleyen cihazlar, bireysel tüketim alışkanlıklarının çevresel etkisini somut şekilde ortaya koyuyor. Tek bir cihaz kullanımıyla yılda ortalama 101 kilogram plastik atığın, 469 kilogram karbon salınımının ve 6.048 litre su israfının önüne geçilebiliyor.

ŞIK TASARIM, PRATİK KULLANIM

Waternet bej tezgah üstü arıtma cihazı, dar alanlar için geliştirilen kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Hızlı kurulum özelliği ve sessiz çalışmasıyla günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Üç farklı bardak ayarı sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre su miktarını pratik şekilde belirleyebiliyor. Oda sıcaklığında su sunan cihaz, bej rengi ve minimal tasarımıyla mutfaklara hem şıklık hem de kullanım kolaylığı katıyor.

OFİSLER İÇİN YÜKSEK KAPASİTELİ ÇÖZÜM

Waternet’in bej renginde sunulan arıtmalı metro su sebili UV sterilizasyon desteği ile yüksek kapasite ihtiyacı olan ofisler için geliştirildi. Üç farklı sıcaklık seçeneğiyle soğuk, sıcak ve oda sıcaklığındaki su ihtiyacına yanıt veren cihaz, üç farklı bardak ayarıyla da kontrollü kullanım imkanı sağlıyor.

Ofis ortamları için geliştirilen arıtmalı metro su sebili, yoğun kullanımda dahi performansını koruyarak çalışanların sağlıklı suya erişmesini sağlıyor. Plastik damacana ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.

ÜYELİK MODELİYLE KAPSAMLI HİZMET

Türkiye genelinde hizmet veren Waternet’in üyelik modeli, kullanıcı deneyimini uzun vadeli bir hizmete dönüştürüyor. Üyelik kapsamında ömür boyu cihaz garantisi, ücretsiz filtre değişimi, düzenli servis ve bakım hizmetleri ile 7/24 çağrı merkezi desteği sunuluyor. Bu kapsamlı hizmet yapısı sayesinde kullanıcılar, cihazlarını ek maliyet endişesi olmadan güvenle kullanabiliyor.

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
