WhatsApp, AB'nin Yeni Kurallarına Tabi Oldu

26.01.2026 21:23
AB, WhatsApp'ı 'Çok Büyük Çevrimiçi Platform' olarak sınıflandırarak ek yasal yükümlülükler getirdi.

Avrupa Birliği (AB), Meta'nın sahibi olduğu mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ı daha katı kurallara tabi tutulan çok büyük çevrimiçi platform olarak sınıflandırdı.

AB Komisyonu, WhatsApp'ın AB ülkelerinde 45 milyondan fazla kullanıcı eşiğini aştığını ve bu nedenle Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında "Çok Büyük Çevrimiçi Platform" olarak sınıflandırıldığını açıkladı.

WhatsApp'ın özel mesajlaşma ve çevrimiçi platform özelliklerini içeren hibrit bir hizmet olduğu anımsatılan açıklamada, kullanıcıların bilgi, güncelleme ve duyurular yaymasına imkan tanıyan WhatsApp Kanallar özelliğinin, çevrimiçi platform hizmeti tanımına girdiği ve bu nedenle AB'deki çevrimiçi platformların uyması gereken genel yükümlülüklere tabi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni tanımlama kapsamında WhatsApp'ın ek yasal yükümlülüklere uymak için mayıs ayı ortasına kadar süresi olduğu belirtilerek,"Bu yükümlülükler, temel insan hakları ve ifade özgürlüğünün ihlali, seçim manipülasyonu, yasa dışı içerik yayılması ve gizlilik endişeleri gibi hizmetlerinden kaynaklanan sistemik risklerin uygun şekilde değerlendirilmesini ve azaltılmasını içeriyor." ifadesi kullanıldı.

AB içinde Facebook, Instagram, YouTube ve Linkedin gibi çeşitli platformlar çok büyük olarak sınıflandırılırken, bunların yasa dışı ve zararlı içerikle daha fazla mücadele etmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

