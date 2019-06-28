"Wild Edens: Turkey" belgeseli, özel gösterimle Gülnarlılarla buluştu

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından hayata geçirilen Wild Edens: Turkey (Vahşi Cennetler: Türkiye) belgeseli, Mersin merkezin ardından özel gösterimle Gülnarlılarla buluştu.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından hayata geçirilen Wild Edens: Turkey (Vahşi Cennetler: Türkiye) belgeseli, Mersin merkezin ardından özel gösterimle Gülnarlılarla buluştu.



"Vahşi Cennetler: Türkiye" belgeselinin özel gösterimi, Rosatom ve Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından Gülnar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Gülnar Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı, Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık ile kamu kurum ve kuruluşları, STK temsilcileri, Gülnar halkı ve filmden önce sevdikleri hayvanları özel bir boyama duvarında boyayarak keyifli vakit geçiren çocuklar katıldı.



"Çağımızın en büyük ve ortak sorunu ile hep birlikte mücadele etmeliyiz"



Belgesel gösterimi öncesinde bir konuşma yapan Kaymakam Ayvat, "Bugün burada hepimize geleceğimize, dünyamıza, çocuklarımıza karşı olan sorumluluklarımızı hatırlatan çok özel bir film gösterimi için bir araya geldik. Küresel ısınma, insanlığın karşı karşıya kaldığı en ciddi zorluklardan biri. Bu yüzden çağımızın en büyük ve ortak sorunu ile hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu, hepimizin ortak sorunu; evlatlarımıza bırakacağımız dünyaya karşı sorumluluğumuz" dedi.



"Nükleer enerji, iklim değişikliğiyle mücadele için önemlidir"



Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi Başkanı Sarıcı da, "Bitki ve hayvan çeşitliliğini korumak için gerekli olan sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan nükleer enerji, iklim değişikliğiyle mücadele için önemlidir" diye konuştu.



Sarıcı, temiz, karbon içermeyen enerji üretiminde dünya lideri olan Rus şirketi Rosatom'un, ortak yaşam alanlarının korunması konusundaki sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla benzersiz bir proje olan Vahşi Cennetler Projesi'ni başlattığını söyledi. Rosatom'un bu proje ile iki hedef belirlediğini kaydeden Sarıcı, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu belgesellerde ilk olarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini, el değmemiş ve çoğunlukla eşi benzeri olmayan doğanın güzelliğine çekmek istiyor. İkinci olarak ise küresel izleyiciye insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarını, bu doğal ortama nasıl zarar verebileceğini hatırlatmaya çalışıyor."



Etkinlikte, filmin Türkçe versiyonunu seslendiren ünlü tiyatro oyuncusu Erdal Küçükkömürcü ise video mesajında Gülnar halkına şöyle seslendi:



"Türkiye'nin vahşi cennetlerini keşfetmek için çok güzel bir fırsat sunan bu filmde, iklim değişikliğinin tüm dünyayı nasıl tehdit ettiği de usta bir dille yansıtılıyor. Vahşi Cennetler Projesi, 'Geç olmadan sahip olduğumuz doğal zenginliklerimize sahip çıkmak için harekete geçmenin tam zamanı' diyor."



"Halkımızın bu önemli mesajı aldığını düşünüyorum"



Vahşi Cennetler: Türkiye'yi izledikten sonra izlenimlerini paylaşan Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar da, "Bu belgeseli hazırlatan Rosatom'a teşekkür ediyorum. Ülkemizde bu kadar güzel canlıların olduğunu öğrenmek bizlere sevinç verdi. Bununla birlikte küresel ısınmanın da bu canlılar için nasıl bir tehlike barındırdığını gördük. Son yıllarda, yakın çevremizde de ani yağışların, sel baskınlarının atmosferdeki değişimlerden, sera gazlarından dolayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla halkımızın bu önemli mesajı aldığını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gülnarlı 27 yaşındaki Derya Uçtu da şunları söyledi:



"Biz belgeseli 2 çocuğumla birlikte keyifle izledik ve çok beğendik. Çocuklarım daha çok eğlendi. Hem belgesel izlediler hem de boyama yaptılar. Gülnar'da böyle dikkat çekici bir etkinlik yapıldığı için çok memnunuz."



Günlar'da polis memurluğu yapan 34 yaşındaki Kasım Çılgınözü ise "Ülkenin tanıtımı için gerçekten çok güzel bir belgesel. Hem çocuklar hem de bizim için keyifli ve bilgilendirici bir program oldu. Nükleer enerjinin iklim değişikliği ve küresel ısınmadaki olumlu rolüne dikkat çekildi. Özellikle son zamanlarda nükleer santrallerin hep olumsuz yönleri gündeme geldi. İnsanlara 'doğa yok olacak' diye empoze ediliyor ama burada tam tersi bir durum söz konusu. Nükleer enerji doğamız için olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.



Gülnar Anadolu Lisesi Müdürü 43 yaşındaki Murat Türker ise "Vahşi doğayla ilgili ilgi çekici bir gösterimdi. Doğal dengenin bozulmaması gerektiğini söyledi. Biz de buna inanıyoruz. Özellikle nükleerin bu dengeyi bozmayacağına inanıyoruz. İklim değişikliği son zamanlarda ülkemizin en büyük sorunu" dedi.



Film hakkında



Wild Edens (Vahşi Cennetler) serisinin ikinci filmi olan ve Türkiye'ye adanan Vahşi Cennetler: Türkiye, Türkiye'nin 7 bölgesindeki eşi benzeri olmayan doğal yaşam alanlarındaki bitki örtüsü ile hayvanlarına odaklanıyor. Kasım 2018'de Ankara'da dünya galası gerçekleştirilen belgesel filmi, Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekildi. Üç aydan uzun bir sürede çekilen Vahşi Cennetler: Türkiye belgesel filmi, Türkiye'nin yanı sıra, Avrupa ve Afrika ülkelerinde de yayınlandı. Küresel ısınmaya karşı mücadeleye adanmış belgesel serisinin üçüncü filmi Wild Edens: South Asia (Vahşi Cennetler: Güney Asya) ise geçtiğimiz Mart ayında izleyiciyle buluştu.



Vahşi Cennetler belgesel filmi, iklim değişikliği ile mücadeleye sağladığı katkılar ile uluslararası otoriteler tarafından da ödüllendirildi. Wild Edens: Russia (Vahşi Cennetler: Rusya) belgeseli, sosyal sorumluluk çerçevesinde en iyi görsel-işitsel yapımların ödüllendirildiği 8'inci Deauville Green Awards'da 'İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon' kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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