WWDC22'de bizi neler bekliyor? - Son Dakika
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WWDC22'de bizi neler bekliyor?

28.05.2022 00:38
WWDC22'de bizi neler bekliyor?

Sihirli Elma YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. WWDC22 etkinliğinde neler beklediğimizden bahsettik.

Apple, bu yıl düzenlenecek WWDC etkinliğinin tarihini açıkladı. Yazılım geliştirici Ufuk Köşker ile WWDC22 etkinliğinde bizi nelerin beklediğini konuştuk.

WWDC22 etkinliğinde bizi neler bekliyor?

Sihirli Elma YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda WWDC22 etkinliğinde neler beklediğimizden bahsettik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Apple ekosistemine uygulama geliştirmeye adım atmak için buraya tıklayın

Her yıl düzenlenen WWDC etkinliği, Apple ekosistemi için yazılım geliştirenler için büyük öneme sahip. Kullanıcı deneyimini artırmak ve geliştiricilere daha iyi bir ekosistem sunmak için çalışan Apple, WWDC22'yi 6-10 Haziran tarihleri arasında düzenleyecek.

Apple, düzenlediği WWDC etkinliklerinde yarışma da düzenliyor. Geliştiriciler, Swift Student Challenge yarışmasına katılarak hünerlerini sergileyebiliyor. WWDC etkinliğine proje göndermeden önce öğrendiğiniz bilgileri nasıl paylaştığınızı açıkladığınız kabul mektubu hazırlamanız gerekiyor.

WWDC22 için başvuru nasıl yapılır?

Swift Playgrounds uygulama projenizi oluşturduktan sonra yanıtlamanız gereken bazı sorular ile karşılaşacaksınız. Gerekli belgeleri yüklediğinizde başvurunuz tamamlanacak.

Meydan okumaya katılım hakkı kazanmak için ise şunları yapmalısınız:

Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 yaş üstü, diğer ülkelerde ise eşdeğer minimum yaşta (örneğin, Avrupa Birliği'nde 16 yaşında) olmanız gerekiyor.

Apple geliştiricisi olarak Apple'a ücretsiz olarak kaydolmalı veya Apple Developer Programına katılmalısınız.

Aşağıdaki gereksinimlerden birini yerine getirmelisiniz:

Akredite bir akademik kurumda öğrenim görmek

Bir STEM organizasyonunun eğitim müfredatına kayıtlı olmak

Bir Apple Developer Academy'ye kaydolmak

Son 6 ay içinde lise veya dengi bir okuldan mezun olmak veya akredite bir akademik kuruma halihazırda kabul edilmiş olmak

Not: Challenge, yazılım geliştirme becerilerini önemseyen geliştiriciler için tasarlanmıştır. En fazla dört kez Swift Student Challenge ödülü veya WWDC Bursu alabilirsiniz.

Mac Studio ve Studio Display kutu açılışı!

YORUMLAR
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Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı! Geliştirici olmayı kolaylaştıran Apple öğrencilere odaklandı! Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı (WWDC) programı belli oldu! Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı (WWDC) programı belli oldu!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel WWDC22'de bizi neler bekliyor? - Son Dakika


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