WWF-TÜRKİYE, KÜÇÜK BALIKÇILARLA BELGESEL HAZIRLADI - Son Dakika
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WWF-TÜRKİYE, KÜÇÜK BALIKÇILARLA BELGESEL HAZIRLADI

15.03.2022 16:30

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, ülkedeki balıkçı filosunun yüzde 90'ını oluşturan ancak toplam avın yüzde 10'undan faydalanabilen küçük ölçekli balıkçılarla birlikte hazırladığı 'Denizlerin Koruyucuları' adlı belgeselle, denizlerdeki tehditlere dikkat çekti.

DOĞAL Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, ülkedeki balıkçı filosunun yüzde 90'ını oluşturan ancak toplam avın yüzde 10'undan faydalanabilen küçük ölçekli balıkçılarla birlikte hazırladığı 'Denizlerin Koruyucuları' adlı belgeselle, denizlerdeki tehditlere dikkat çekti.

WWF-Türkiye, küçük ölçekli balıkçıların verdiği mücadele üzerinden denizlerin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek için belgesel hazırladı. 'Denizlerin Koruyucuları Küçük Ölçekli Balıkçılar' adlı belgeselde, İzmir Mordoğan'daki balıkçıların günlük yaşamları, mücadeleleri, denizle ilişkileri ve hayata geçirdikleri örnek ortak yönetim modeli anlatılıyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, denizlerdeki balık stoklarının tükendiğini ve deniz ekosistemlerinin hızla kirlenip tahrip olduğunu aktardı. Bu yok oluşun sadece çevre sorunu olmadığını belirten Pasinli, Aynı zamanda Türkiye'deki 13 bin küçük ölçekli tekneyle geleneksel balıkçılık zanaatını sürdüren aileler için geçim kaynağı olması nedeniyle sosyoekonomik açıdan da büyük öneme sahip. Küçük ölçekli balıkçılar, Türkiye'deki balıkçı filosunun yaklaşık yüzde 90'ını oluşturmalarına karşın toplam avın sadece yüzde 10'undan faydalanabiliyor. Denizlerimizin doğal koruyucuları olan küçük ölçekli balıkçılar, iklimle ilgili sorunları doğrudan yaşıyor. Her gün denizlerimizdeki değişimi gözlemliyor ve bu değişimden en çok onlar etkileniyor dedi.

2022 BM ULUSLARARASI GELENEKSEL BALIKÇILIK YILI

Küçük ölçekli balıkçılarla WWF-Türkiye'nin yaklaşık 5 senedir ortak faaliyetler yürüttüğünü anlatan Pasinli, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 'Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı-2022'de özel bir belgesel film hazırlandığını söyledi. Pasinli, belgeselin denizlerin koruyucularının karşı karşıya bulundukları zorluklara ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinde üstlendikleri role dikkat çekmeyi amaçladığını kaydetti.

'KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARIN ÖNEMİ'

Belgeselde Mordoğan Balıkçı Kooperatifi'nin kuruluş süreci, Mordoğanlı küçük ölçekli balıkçıların günlük yaşamları, mücadeleleri ve denizle ilişkilerinin anlatıldığını ifade eden Pasinli, Belgesel ayrıca küçük ölçekli balıkçıların sürdürülebilir balıkçılık açısından önemini vurguluyor. Küçük ölçekli balıkçılık gerek balıkçılıkla geçimini sağlayan toplumların refahı, gerekse deniz ekosisteminin sağlığının korunması açısından kilit role sahip. WWF-Türkiye olarak, Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi projemiz kapsamında balıkçılar, yerel paydaşlar, bilim insanları, karar alıcılar ve STK'lar arasındaki iletişimi ve ilişkileri kuvvetlendirerek çalışıyoruz dedi.

'DENİZLERİ CANLI TUTMAK VE MAVİ BİR GELECEK İÇİN'

Balıkçılıkla geçinen kıyı topluluklarının geçimini sağladığı balık stoklarını çoğaltma ve uzun vadede gıda ve gelir kaynaklarını güvence altına alma çabalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Pasinli, şöyle konuştu

Küçük ölçekli balıkçılık, gerek bu işle geçimini sağlayan kıyı topluluklarının refahı, gerekse deniz ekosistemlerinin korunması açısından kilit role sahip. Biliyoruz ki denizleri canlı tutmak küçük ölçekli balıkçılarla mümkün. Balıkçılığın sürdürülebilir hale getirilmesi için en akılcı yöntem olarak karşımıza çıkan ortak yönetim yaklaşımını anlatan filmimizin bu yöndeki çabalara katkıda bulunmasını, bu yaklaşımın müsilaj ve sürdürülebilir olmayan balıkçılık faaliyetleri gibi denizlerimizdeki acil çözüm bekleyen diğer konularda da katılımcı bir araç olarak benimsenmesini diliyorum. Denizleri canlı tutmak ve mavi bir gelecek küçük ölçekli balıkçılar ve ortak yönetimle mümkün.

WWF-TÜRKİYE, KÜÇÜK BALIKÇILARLA BELGESEL HAZIRLADI
WWF-TÜRKİYE, KÜÇÜK BALIKÇILARLA BELGESEL HAZIRLADI
WWF-TÜRKİYE, KÜÇÜK BALIKÇILARLA BELGESEL HAZIRLADI

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Balıkçılık, Mordoğan, Belgesel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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