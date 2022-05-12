Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android - Son Dakika
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Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android

12.05.2022 02:48
Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android

Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye fiyatı açıklandı. Xiaomi 12, 21.000 TL, Xiaomi 12 Pro ise 25.000 TL fiyatla satışa çıkacak.

Xiaomi nihayet küresel olarka son amiral gemisi telefon seti olan Xiaomi 12 serisini piyasaya sürüyor. İlk olarak Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülen cihazlar artık dünyanın geri kalanına da geliyor. Peki Türkiye fiyatı ne olacak?

Xiaomi Stratejisini Değiştiriyor

Xiaomi dendiğinde fiyat performans oranı yüksek olan elektronik eşyalar aklımıza geliyor. Firma telefonları, süpürgeleri, kulaklıkları hatta scooter gibi çeşitli elektronik ürünleriyle gönüllerde taht kurmayı başarmış durumda, ama bunu yaparkende düşük fiyatla yüksek performans vererek yaptı.

Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android
Marka, Premium cihazlarında Android piyasasının lideri Samsung'un tepe modellerinin bir altına konumlanıyordu ama fiyat avantajıyla öne çıkıyordu ancak şimdi öyle değil.

Xiaomi 11 ve 12 serisi cep telefonları, yüksek ekran çözünürlüğü, muazzam renk verimliliği, kamera, yüksek batarya ve hızlı şarj gibi bir Android dünyasında sahip olabileceğiniz bütün teknolojileri cep telefonunuz içerisinde size sunma stratejisi izliyor. Fakat bu cihazları satın alırken sektördeki diğer tepe modellerle aynı parayı ödemenizi istiyor.

Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı

Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android

Xiaomi 12 Fiyatı ve Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Ekran: 6.28 inç 120 Hz, HDR10+

Ekran altı parmak izi okuyucu

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256GB

Ana kamera: 50Mp, f/1.9

Ultra Geniş Kamera: 13Mp, f/2.4

Makro Kamera: 5Mp

Selfie Kamerası: 32Mp

8K ve 4K HDR Video

Batarya: 4500 mAh

Hızlı Kablolu Şarj: 67W (39 dakikada tam dolum)

Hızlı Kablosuz Şarj: 50W (53 dakikada tam dolum)

Bağlantı: WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps

Ses: Harman Kardon ve Dolby Atmos

Renk: Siyah, Yeşil, Mavi, Pembe

Fiyat: 20.999TL

Üst düzey performans ve kamera deneyimi için Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android

Xiaomi 12 Pro Fiyatı ve Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Ekran: 6.73 inç 120 Hz LTPO, QHD++ Amoled

Ekran altı parmak izi okuyucu

RAM: 8/12 GB

Depolama: 256GB

Ana kamera: 50Mp, f/1.9

Ultra Geniş Kamera: 50Mp, f/2.2

Makro Kamera: 50 MP, f/1.9 2x zoom

Selfie Kamerası: 32Mp

Batarya: 4600 mAh

Hızlı Kablolu Şarj: 120W (18 dakikada tam dolum)

Hızlı Kablosuz Şarj: 50W (53 dakikada tam dolum)

Bağlantı: WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps

Ses: Harman Kardon ve Dolby Atmos

Fiyat: 24.999TL

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android - Son Dakika


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SON DAKİKA: Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android - Son Dakika
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