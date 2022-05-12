Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android - Son Dakika

Xiaomi nihayet küresel olarka son amiral gemisi telefon seti olan Xiaomi 12 serisini piyasaya sürüyor. İlk olarak Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülen cihazlar artık dünyanın geri kalanına da geliyor. Peki Türkiye fiyatı ne olacak?
Xiaomi Stratejisini Değiştiriyor
Xiaomi dendiğinde fiyat performans oranı yüksek olan elektronik eşyalar aklımıza geliyor. Firma telefonları, süpürgeleri, kulaklıkları hatta scooter gibi çeşitli elektronik ürünleriyle gönüllerde taht kurmayı başarmış durumda, ama bunu yaparkende düşük fiyatla yüksek performans vererek yaptı.Marka, Premium cihazlarında Android piyasasının lideri Samsung'un tepe modellerinin bir altına konumlanıyordu ama fiyat avantajıyla öne çıkıyordu ancak şimdi öyle değil.
Xiaomi 11 ve 12 serisi cep telefonları, yüksek ekran çözünürlüğü, muazzam renk verimliliği, kamera, yüksek batarya ve hızlı şarj gibi bir Android dünyasında sahip olabileceğiniz bütün teknolojileri cep telefonunuz içerisinde size sunma stratejisi izliyor. Fakat bu cihazları satın alırken sektördeki diğer tepe modellerle aynı parayı ödemenizi istiyor.
Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı
Xiaomi 12 Fiyatı ve Özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Ekran: 6.28 inç 120 Hz, HDR10+
Ekran altı parmak izi okuyucu
RAM: 8/12 GB
Depolama: 128/256GB
Ana kamera: 50Mp, f/1.9
Ultra Geniş Kamera: 13Mp, f/2.4
Makro Kamera: 5Mp
Selfie Kamerası: 32Mp
8K ve 4K HDR Video
Batarya: 4500 mAh
Hızlı Kablolu Şarj: 67W (39 dakikada tam dolum)
Hızlı Kablosuz Şarj: 50W (53 dakikada tam dolum)
Bağlantı: WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps
Ses: Harman Kardon ve Dolby Atmos
Renk: Siyah, Yeşil, Mavi, Pembe
Fiyat: 20.999TL
Üst düzey performans ve kamera deneyimi için Xiaomi 12 Pro;
Xiaomi 12 Pro Fiyatı ve Özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Ekran: 6.73 inç 120 Hz LTPO, QHD++ Amoled
Ekran altı parmak izi okuyucu
RAM: 8/12 GB
Depolama: 256GB
Ana kamera: 50Mp, f/1.9
Ultra Geniş Kamera: 50Mp, f/2.2
Makro Kamera: 50 MP, f/1.9 2x zoom
Selfie Kamerası: 32Mp
Batarya: 4600 mAh
Hızlı Kablolu Şarj: 120W (18 dakikada tam dolum)
Hızlı Kablosuz Şarj: 50W (53 dakikada tam dolum)
Bağlantı: WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps
Ses: Harman Kardon ve Dolby Atmos
Fiyat: 24.999TL
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 12 ve 12 Pro Türkiye Fiyatları Açıklandı: iOS Fiyatına Android - Son Dakika