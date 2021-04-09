Xiaomi ve Oppo Kendi İşlemcilerini Üretmeye Çok Yakın! - Son Dakika

Xiaomi ve Oppo Kendi İşlemcilerini Üretmeye Çok Yakın!

09.04.2021 20:24
Xiaomi ve Oppo Kendi İşlemcilerini Üretmeye Çok Yakın!, System.String[]

Çinli teknoloji devleri Xiaomi ve Oppo, MediaTek ve Qualcomm gibi işlemci üreten firmaların tekelinde kurtulup, tamamen kendi üretimi olan işlemcileri geliştirmek istiyor. Bu konuda, Xiaomi ve Oppo'nun büyük adımlar attığı ve üretim süreci yakın olduğu bildirildi.

Birçok akıllı telefon markası, MediaTek ve Qualcomm markasının üretiği işlemcileri akıllı telefonlarında kullanmaktadır. Bu iki firma, piyasaya tek başlarına hakim olması, fiyat politikasını belirlemesini sağlamaktadır.

Samsung ve Apple gibi büyük firmalar, kendi işlemcisini üretmektedir. Huawei, Kirin işlemci konusunda büyük bir yol almıştı. Ancak. ABD yaptırımları Huawei'nin bu projesini olumsuz yönde etkiledi.

Şimdi de başka bir Çinli Teknoloji devleri olan, Xiaomi ve Oppo kendi 5G işlemcisini üretmek için çalışmalara başladı.

Oppo firması, geçen yıl kendi 5G işlemcisini yaratmayı hedeflediği ve sonunda işlemciyi hayata geçirmek için gerekli fonu bulduğu söylenmişti. Xiaomi firması işlemci üretimine pek yabancı değildir. Şirket 2017 yılında ilk işlemcisini üretmiş ve işlemcinin adınıda Surge S1 koymuştur. Surge S1 işlemci ilk olarak, Xiaomi'nin 5c akıllı telefonlarda kullanılmış ancak başarılı olamamıştır.

Yine de bu yıl Xiaomi, kendi işlemcisini yaratma fikrinden vazgeçmediğini ve bu yönde aktif olarak yatırım yaptığını doğrulamıştır.

Xiaomi ve Oppo, Yakında Kendi 5G İşlemcilerini Piyasaya Sunacak!

En son gelen habere göre; Oppo ve Xiaomi'nin kendilerine ait yeni bir 5G işlemci üretim çalışmasını yaptığı ve bu işlemcinin lansmanı çok yakında olduğu bildirildi. Bu iki teknoloji firması büyük ihtimalle, 2021'in sonunda veya 2022'nin başında yeni işlemcilerini piyasaya sürecek.

Bu iki büyük teknoloji firmasına en büyük desteği yine bir yonga üreticisi olan UNISOC adlı şirketen destek alacağı söyleniyor. Ancak UNISOC firması işlemci üretme konusunda pek başarılı grafik çizmemiştir.

Xaomi ve Oppo'nun pek adı duyulmamış UNISUC adlı firmayı seçmesinin arkasında yatan ana neden, bu firmanın Çinli bir işlemci üreticisi olmasıdır. Asıl amaç, Çin'deki yarı iletken endüstrisini yeni bir seviyeye taşımaktır. Çinliler, mikro devreleri kendi başlarına seri üretmeye başlamak için büyük fonlar yatırıyorlar.

Daha önce, Oppo başkanının şirketin işlemci üretme taahhüdünü onayladığını belirtmekte fayda var. Ayrıca, markalı mobil işlemciler geliştirmek için önemli tedarikçilerle çalışmaya başlayacaklarını da duyurdu.

Xiaomi ve Oppo'nun yakında, kendi üretimi olan yeni 5G işlemcileri yakında piyasaya sürecek. Ancak işlemci üretimi, hem zaman hem de para açısından zahmetli ve maliyetli bir süreçtir. Bu üretim süreci başarıya ulaşırsa, Qualcomm ve MediaTek gibi devlere ihtiyaç azalacak, Xiaomi ve Oppo gibi markaların fiyatlarında aşığı yönlü bir esneme olacaktır.

Son zamanlarda, Oppo'nun özellikle işlemcilerin geliştirilmesini ayarlayabilecek personeli çekmek için adım attığı bildirildi. MediaTek'in eski çalışanlarının projenin başında olacağı biliniyor ve UNISOC mühendisleri "beyin" olacak. Ek olarak, Oppo, HiSilicon ve Qualcomm'dan uzmanları kendi saflarına çekebileceğine güveniyor.

Xiaomi ve Oppo Kendi İşlemcilerini Üretmeye Çok Yakın!

Çin Halk Cumhuriyeti, Qualcomm, Xiaomi, Oppo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Xiaomi ve Oppo Kendi İşlemcilerini Üretmeye Çok Yakın! - Son Dakika


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