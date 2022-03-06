Yaban hayvanlarına rehabilitasyon merkezinde özenle bakılıyor - Son Dakika

Düzce ve çevre illerde yaralı, sakat veya bitkin halde bulunan yaban hayvanları, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde tedavi edildikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Doğada çeşitli nedenlerle yaralanan, sakatlanan veya bitkin halde bulunan ayı, geyik, karaca, akbaba, kartal ve vaşak gibi yaban hayvanları, 2011'de yılında hizmete açılan Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezine getiriliyor.

Burada veteriner hekimlerce tedavisi yapılan hayvanlara özenle bakılıyor. Tedavi süreci tamamlanan hayvanlar, iyileşmelerinin ardından tekrar doğaya salınıyor.

"Çevre illerimize de hizmet veriyoruz"

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, AA muhabirine, rehabilitasyon merkezinde hayvanların yaşama tutunması için her türlü imkanı kullandıklarını söyledi.

Burada ayı, sincap, tilki, çakal, geyik, karaca, doğan ve atmaca gibi hayvanların tedavilerini yapıp sağlığına kavuşanları doğaya saldıklarını anlatan Şimşek, "Çevre illerimize de hizmet veriyoruz. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Zonguldak gibi illerimizde rehabilitasyon merkezi olmadığı için bize gönderme yapabiliyorlar. Ağırlıklı olarak Bolu ilimize destek veriyoruz." dedi.

Geçen yıl merkeze gelen vaşak ve kara akbabayı tedavilerinin ardından doğaya saldıklarını aktaran Şimşek, "2021'de merkezimize iki yavru karaca gelmişti, onların şu anda bakımına devam ediyoruz. Mayıs gibi onları da doğaya salmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, yaptıkları faaliyetlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2021 yılında merkezimize 41 türden 141 çeşit hayvan geldi. 71'i tedavisi tamamlanarak doğaya salındı. 2022 yılında ise 12 farklı türde 20 hayvan merkezimize geldi. 10 hayvan tedavileri yapılarak doğaya salındı. Yine il genelinde çetin kış şartlarında yaban hayvanları aç kalmasın diye doğaya buğday, saman, besi yemi gibi yiyecekler bırakıyoruz. 2021-2022 kış sezonunda Kardüz, Yedigöller ve Topuk Yaylası civarlarına 15 bin 850 kilogram yemleme yaptık. Bu faaliyetlerimize devam ediyoruz."

"Yaban hayvanlarının yavrularını almayalım"

Yaban hayvanlarının yavrularının yerlerinden alınmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Av sezonu yavaş yavaş kapandı. Havaların ısınmaya başlamasıyla yaban hayvanlarının üreme dönemine giriyoruz. Bu dönemde hayvanlar rahatsız edilmemeli. Bir de yaban hayvanlarının yavrularını doğada gördüğümüz zaman kesinlikle dokunmayalım ve almayalım. Vatandaşlarımız ilgi çektiği için direkt alıp bize getiriyorlar. Biz bu hayvanlara kendi annesi gibi bakamıyoruz. Tabii ki elimizden gelen desteği sağlıyoruz ama bir anne gibi bakamayız. Vatandaşlarımız yavruları gördüğü zaman direkt oradan uzaklaşmalı, anneleri onları gelip alacaktır."

Şimşek, kaçak avcılıkla ilgili de çalışma yürüttüklerini dile getirerek, 2021'de 108, 2022'de 33 kaçak avcıya idari para cezası kestiklerini sözlerine ekledi.