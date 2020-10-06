Yabancı doktorlar yeni tedavi yöntemini Samsun'da öğreniyor - Son Dakika

- Yabancı doktorlar yeni tedavi yöntemini Samsun'da öğreniyor

Farklı ülkelerden doktorlar eğitim ve gözlem için Samsun'a geliyor

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2021 yılında uluslararası eğitim merkezi olması bekleniyor

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Bölümü içerisinde bulunan elektro fizyoloji laboratuvarında uygulanan yeni tedavi yöntemi ve vaka çeşitliği, farklı ülkelerden doktorları eğitim için Samsun'a çekiyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık merkezlerinden birisi olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece sağlık alanında değil eğitim alanında başarılara imza atıyor. Bünyesinde bulundurduğu 12 tane eğitim kliniği ile alanında uzman doktorların tercih noktası gelen hastanede yaklaşık 5 yıl önce kurulan elektro fizyoloji laboratuvarı, farklı ülkelerden gelen doktorları misafir ediyor. Kalpte oluşan ritim bozukluğu tedavisinde izledikleri yöntemin ve Kardiyoloji kliniğindeki farklı vakaların uluslararası kongrelerde sunulması, sosyal medyalarda yer almasından dolayı farklı ülkelerdeki doktorların eğitim almak için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine geliyor.

"Full kapasite bütün dönemlerde hizmet veriyoruz"

Kardiyoloji noktasında halkın herhangi bir ihtiyacını geri çevirmeden çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, "Eğitim kliniklerimizden bir tanesi kardiyoloji kliniğimizdir. Yaklaşık 1 yıldır bazı kliniklerimizin akredite olması konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu akreditasyon olarak çalıştığımız kliniklerimizden birisi merkezi olması sebebiyle kardiyoloji kliniğiydi. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığına tescil başvurumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Gerekli bütün şartları yerine getirdik. Onun mutluluğunu ve huzurunu bugün yaşıyoruz. Kamuda Samsun'da girişimsel ya da girişimsel olmayan kardiyoloji noktasında çok büyük hizmetler vermekteyiz. Hastane merkezi olarak kalp merkezinin oluşumunda ve sonrasında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Kovid 'in başladığı 12 Mart'tan itibaren hastanemizde kardiyak hiçbir işlem ertelenmemiştir. Kamunun tek kalp merkezi olarak bütün kardiyak acilleri, acil elektifleri yaparak kardiyoloji noktasında halkımızın herhangi bir ihtiyacını geri bırakmadan çalışmaya gayret ettik. Full kapasite bütün dönemlerde hizmet veriyoruz. Bu kardiyoloji kliniğindeki hocalarımızın göstermiş olduğu hizmet ve eğitim anlamındaki başarılarının bir göstergesi de yakın zamanda Polonya ve Ukrayna'dan kardiyoloji uzmanların gelerek burada elektro fizyoloji işlemlerini gerçekleştiren hocalarımızı gözlemci ve doktor sıfatıyla izlemeleridir. Bu bizi eğitim noktasında geldiğimiz veya nerelere kadar gelebileceğimiz noktasında ümitlendirdi. Gurur verici oldu. Ben doktor Osman Can Yontar hocamıza ve doktor Gökhan Aksan Aksan hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız burayı mükemmeliyet merkezi haline getirmektir"

Yurt dışından gelen uzman doktorlara uyguladığı yöntemi anlatan ve eğitim veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Can Yontar ise, "5 yıldır Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurduğumuz elektro fizyoloji laboratuvarında gerek Samsun merkezi olsun, gerek komşu illerimiz olsun ritim bozukluğu hastalarımızın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde oldukça tecrübeli bir ekip kurduğumuza inanıyorum. Buradaki vakaların çokluğuyla ve tabi bu vakaların uluslar arası kongrelerde sunulmasıyla, sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte özellikle doğu bloğundan Rusya ve çevre ülkelerden Doğu Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ülkelerinden görev yapan meslektaşlarımızdan istekler alıyoruz. Biz bunları önümüzdeki süreç içerisinde arttırmayı düşünüyoruz. İlk çalışmamızı geçen hafta yaptık. Ukrayna ve Polonya'dan meslektaşlarımızı burada misafir ettik. Vakaları beraber inceledik, tekniğimizi onlara tanıttık. Bundan sonraki amacımız burayı mükemmeliyet merkezi haline getirmektir" diye konuştu.

Elektrofizyoloji alanı ile ilgili bilgilerde aktaran Dr. Yontar, "Elektrofizyoloji dediğimiz alan aslında kardiyolojinin bir yan dalıdır. Ritim bozukluklarına bakan bir alandır. İnsanların kalbinde milyonlarca hücre var ve bunlardan bazıları kimi zaman normal çalışmasının dışında hatalı elektrik çalışmasında bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bunların ortaya çıkardığı hatalı ritim bozuklukları olabiliyor. Aslında bu hastalar çok fazlalar. Poliklinikte de bu çarpıntı şikayetiyle gelen bir çok hastamız oluyor, onlara biz mesai harcıyoruz. Bu hastalarımıza genellikle ilaç tedavisi ile yaklaşıyoruz ama bazı hasta grubu ilaç tedavisinden fazla fayda görmüyor. Sık sık çarpıntı atakları veya haftalar süren çarpıntı atakları sayesinde hastalarımız acillere başvurmak zorunda kalıyorlar. Bu tür durumlarda bizim bu elektrofizyoloji dediğimiz alanda hastalarımızı anjiyo dediğimiz işleme alıyoruz. Hastalarımız kasık toplar damarından içeriye birkaç tane bilgisayara bağlı kablo ile kalbin içindeki o hatalı çalışan hücreleri yok ediyoruz. Bunlar yok olduğu zaman yüksek oranda başarı sağlıyoruz. Yüzde 99 oranda başarı sağlanıyor ve hastalarda tatmin oluyor. İlaç tedavisi bırakma noktasına geliyor "şeklinde konuştu.