Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! "Son model araçlarımız geldi" - Son Dakika
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Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! "Son model araçlarımız geldi"

13.05.2022 15:21

Muğla'da yurt dışından iş vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırıp şantajda bulunan 13 kişilik çete, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin teknik takibe takılmamak için arayanlara, "Son model araçlarımız geldi", "Kızımız evinizi temizlik için hazır" gibi cümleler kurdukları öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fethiye ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

"ÇOK PARA KAZANACAKSINIZ" DİYE İKNA ETMİŞLER

Polis, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdiklerini belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanacaksınız' diyerek ikna etmeye çalışıp fuhşa zorladıkları belirlendi.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İLE TEHDİT ETMİŞLER

Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

"SON MODEL ARAÇLARIMIZ GELDİ"

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından geçen 11 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. 10 farklı adrese 15 ekip ve 65 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Kurtarılan 22 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Teknik takibe takılmamak için arayanlara "Son model araçlarımız geldi", "Kızımız evinizi temizlik için hazır" diyerek, şifreli konuştuğu belirlenen şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! Son model araçlarımız geldi
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! 'Son model araçlarımız geldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancıları tehditle, şantajla fuhuşa zorlayan çete üyelerinin şifreli konuşmaları ortaya çıktı! "Son model araçlarımız geldi" - Son Dakika
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