Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar - Son Dakika

Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar

19.10.2020 07:53
Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar, System.String[]

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 3 yıldır, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanların tedavisi yapılıyor.

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) 3 yıldır, doğada yaralı ve bitkin halde bulunan hayvanların tedavisi yapılıyor. Merkezin Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Özellikle kuşlar yoğun olarak merkezimize gelen hayvanlardan. Yaban hayvanlarının en çok merkezimize geliş nedenleri de ateşli silah yaralanmaları, elektrik çarpmaları, travmalar; bu araç çarpması olabilir, binanın pencerelerine çarpmak şeklinde olabilir, zehirlenmeler, enfeksiyonlar, yetersiz beslenme ve göç yorgunluğu şeklinde faklı nedenlerden dolayı gelen hayvanlarımız mevcut" dedi.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve öğrencileri 3 yıldan fazla süredir merkeze gelen hayvanların rehabilitasyonunu üstleniyor. Merkezde bu sezon 340 hayvanla ilgilenen Doç. Dr. Kandır ve öğrencileri, birçoğunu tedavi ve rehabilite ederek doğaya geri bıraktı. Bunlardan biri ise Eskişehir kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunarak, merkeze getirilen kızıl geyik yavrusu oldu. Merkezdeki öğrenciler, 'Bambi' adı verdiği kızıl geyik yavrusunu elleriyle besliyor. Bambi de merkezdeki hayatından memnun olarak tedavi ve rehabilite süresinin dolmasını bekliyor.

'YAKLAŞIK 2,5 AYDIR BİZİMLE'Öğrencilerin elleriyle beslediği kızıl geyik yavrusu Bambi'nin ayaklarında kırıklarla merkeze getirildiğini belirten Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, "Kızıl geyik yavrumuz Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından bir vatandaşın Eskişehir kırsalında bulup ihbar etmesi sonucunda merkezimize getirildi. Yaklaşık 2,5 aydır bizimle. Kendisinin ön iki ayağında da kırık problemi vardı. Şu an artık tedavisi tamamlandı, kırıkları iyileşti. Artık rehabilitasyon sürecinde, yere basmasının biraz daha düzelmesi ve sütten kesilmesini bekliyoruz yeniden yarı doğal bir ortama dönebilmesi için" dedi.PELİKAN DA TEDAVİ GÖRÜYORMerkezlerinde göç yorgunu bir pelikan bulunduğunu da söyleyen Doç. Dr. Kandır, "Göç döneminde pelikanlar ve leylekler, merkezimizin sıkça misafiri oluyor. Bu pelikanımız da bu sene yine göç döneminde sulak alanlarda yeterli beslenemediği için göç amacı dahilinde gereken enerjiyi toplayamamış. Bize bitkin, halsiz bir halde gelmişti, gerekli tedavileri, bakım ve beslemeleri yapıldı. Yakında yeniden doğaya dönüp göç yolculuğuna devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.'BU SEZON 340 HAYVAN MERKEZE GİRİŞ YAPTI'AKÜREM'in 2017 yılında faaliyetine başladığını ve doğada düşkün, yaralı ya da öksüz kalmış hayvanların merkeze getirilmesiyle onlara bakım ve tedavi uyguladıklarını aktaran Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, hayvanların doğaya yeniden kavuşmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Merkezin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile ortak bir protokol kapsamında çalıştığına dikkati çeken Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, şöyle konuştu:

"Merkezimize özellikle göç sezonunda leylekler, pelikanlar, yırtıcı kuşlar yıl boyu sürekli olarak, yine kızıl geyik, bazen karaca, baykuşlar, kartallar, şahinler birçok farklı türden hayvan gelmektedir. Merkezimizde şu an 15 farklı türden 27 tane hayvanın bakım ve tedavisi devam etmektedir. Özellikle kuşlar yoğun olarak merkezimize gelen hayvanlardan. Yırtıcı kuşlar yoğunluklu olarak geliyor. Yaban hayvanlarının en çok merkezimize geliş nedenleri de ateşli silah yaralanmaları, elektrik çarpmaları, travmalar; bu araç çarpması olabilir, binanın pencerelerine çarpmak şeklinde olabilir, zehirlenmeler, enfeksiyonlar, yetersiz beslenme ve göç yorgunluğu şeklinde faklı nedenlerden dolayı gelen hayvanlarımız mevcut. Bu sezon yaklaşık 340 tane hayvan merkezimize giriş yaptı. Bir kısmı tekrar doğaya döndü, bir kısmı öldü, bir kısmının da halen bakımı devam ediyor."


- Afyonkarahisar
Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar
Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar
Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar
Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar
Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar

Kocatepe Üniversitesi, Rehabilitasyon, Yaban, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yabani hayvanları sağlığına kavuşturuyorlar - Son Dakika

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