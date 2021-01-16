Yağışlar Trakya'daki barajlara 67 milyon 392 bin metreküp su sağladı - Son Dakika

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj 8-15 Ocak tarihlerinde yağışlarla 67 milyon 392 bin metreküp su aldı.

Edirne'deki Hamzadere Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla 143 milyon 290 bin metreküpe çıktı.

Bu kentteki 6 barajda geçen yılın ekim ayında 177 milyon 491 bin metreküp olan su seviyesi, kasımda 185 milyon 304 bin, aralıkta 199 milyon 287 bin olarak ölçülürken, son yağışlar ile bu rakam 225 milyon 365 bin seviyelerine yükseldi.

Tekirdağ'da ise ekim ayında 115 milyon 856 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 114 milyon 313 bin, aralıkta 115 milyon 775 bin olarak ölçüldü.

Kentte yağışlar ile 4 barajdaki su seviyesi 118 milyon 57 bin seviyelerine çıktı.

Kırklareli'nde de ekimde 63 milyon 676 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, kasımda 61 milyon 730 bine, aralıkta 58 milyon 197 bine gerilerken, son yağışlar ile bu rakam 104 milyon 55 bine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, 8 Ocak'ta 380 milyon 85 bin, 15 Ocak'ta 447 milyon 477 bin metreküp olarak ölçüldü.

Barajların 8 ve 15 Ocak doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 8.01.2021 Hacim (milyon m3) 8.01.2021 Doluluk Oranı % 15.01.2021 Hacim (milyon m3) 15.01.2021 Doluluk Oranı % SÜLOĞLU EDİRNE 14,086 31 21,684 48 ALTINYAZI EDİRNE 1,630 4 1,669 6 HAMZADERE EDİRNE 139,44 67 143,290 69 KADIKÖY EDİRNE 4,045 7 4,695 8 SULTANKÖY EDİRNE 19,704 72 22,377 82 Y.KARPUZLU EDİRNE 27,350 63 31,650 72 ARMAĞAN KIRKLARELİ 18,520 36 27,160 53 ÇAYIRDERE KIRKLARELİ 5,023 18 5,469 19 KAYALIKÖY KIRKLARELİ 8,657 6 34,706 23 KIRKLARELİ KIRKLARELİ 25,601 23 36,720 32 ÇOKAL TEKİRDAĞ 93,256 46 93,570 46 KARAİDEMİR TEKİRDAĞ 8,652 8 9,978 9 NAİPKÖY TEKİRDAĞ 8,888 35 9,083 36 TÜRKMENLİ TEKİRDAĞ 4,933 33 5,426 37

Son Dakika

Farkındalık yaratmak için enkaz üzerinde poz veren Itır Esen, linç edilmeye başlandı

Yeni yılla birlikte normalleşme adımları atmaya başladılar! İşte bankaların güncel mesai saatleri

Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu: 50 ilde, 220 gözaltı

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı

İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı

Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu

Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu