Yağmur Tanrısevsin 'barıştılar' iddialarına cevap verdi!

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı.



Yaklaşık 7 aydır ayrı olan Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç'u ortak arkadaşlarının barıştırdığı, hatta ikilinin karantina günlerini birlikte geçirdiği iddia edilmişti.



Çıkan haberlerin ardından Tanrısevsin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



'HER YAZILAN DOĞRUYU YANSITMIYOR'



"Karantina günleri raporu... Gün; 20, ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz. Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen."