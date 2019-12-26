Yahyalı'da 'Z-Kütüphane' açıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Ali Elmacı Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan Z-Kütüphane'nin açılışı yapıldı.



Kütüphanenin açılış törenine Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Cenab-ı Allah böyle güzel hizmetleri bizlere her zaman nasip etsin. Emeği geçen tüm dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise yaptığı konuşmada, " Okumak, özgürlüktür. Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki, insanları okumadan özgürleşebilsin. Eğer okursak, hiçbir zaman esaret altında kalmayız. Dünyadaki Müslüman ülkelerin şuan ki bulundukları pozisyonlarının sebeplerinden bir tanesi de maalesef bu. Biz az okuyoruz. Oysaki; bizim dinimizin ilk emri Oku' dur. İnsanın bilinçli bir okuma yapması lazım. Hakkı ve gerçeği gözlemleyip okumak ve arayış içinde olmak gerekiyor. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürümüz buranın açılışı için yoğun emek vererek, böyle bir güzelliği size kazandırdılar. Burayı, sizin sürekli doldurmanız gerekiyor. Bütün bunlar sizin burayı doldurmanız için yapıldı. İnsanlar, boş zamanlarında kitap okumaz. İnsan kitap okumak için kendine zaman ayırır. Kitap, boş zaman işi değildir. Kitap, insanın en temelinde olması gereklidir. Çünkü insanı özgürleştiren, kitap okumaktır. Özgür olmak, kendi ayakları üzerinde durmak istiyorsanız, etrafınıza, çevrenize, ülkenize önder olmak istiyorsanız, her şeyden önce okumak zorundasınız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ