Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
23.01.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S. (47), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Ö.S.'nin yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

Konya'da Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'mühür bozma', 'hakaret', 'kadına yönelik şiddet' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KIYAFETLERİ GİYDİ

Ö.S.'nin, eşi S.S.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğünü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğunu belirledi. Polis, Ö.S.'nin yakalanmamak için eşinin evine kadın kıyafetleri giyerek girdiğini ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı tespit etti.

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

SÜREKLİ ADRES DEĞİŞTİRDİ

Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren Ö.S., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’na büyük tepki Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:04:37. #7.11#
SON DAKİKA: Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.