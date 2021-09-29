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Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım? - Son Dakika

Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?

29.09.2021 12:04
Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç

Elazığ Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, işe alınacak 5 kişinin kendisine ve meclis üyelerine yakın kişilerden oluşmasına ilişkin iddialara, "Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz, çok mu görüyorlar?" sözleriyle cevap verdi.

Elazığ'ın Palu Belediyesi, 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Açılan ilana rağmen işçi alımlarının AK Partililerin vereceği isimlerden olacağı iddiaları yanıtlayan Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, Günışığı Gazetesi'ne konuştu.

"5 KİŞİ İÇİN ADAM MI VURALIM?"

"Evet iddialar doğru. Biz 5 kişinin ismini verdik, bu isimler de bize yakın isimlerdir" diyen Yıldırım şöyle devam etti: "Mevzuata aykırı bir durum da yoktur. Biz gerekli olan her yerden izin aldık. Vatandaşların gösterdiği tepkileri boş olarak değerlendiriyorum. Kimsenin ağzını tutacak halimiz de yok… İsteyen istediğini söylesin. Beş kişi için adam mı vuralım? Millet dünyayı yiyor, biz 5 kişi işe alıyoruz çok mu görüyorlar?"

CEZASI ONANAN BAŞKANIN YERİNE GELMİŞTİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerden sonra Palu Belediye Başkanı Efrayim Ünalan'ın hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmişti. Belediye Başkanlığına ise yerine ise mecliste yapılan oylama ile Bekir Yıldırım belediye başkanı olmuştu.

Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç torpil açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?

Bekir Yıldırım, Elazığ, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 'torpil' açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım? - Son Dakika
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