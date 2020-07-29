Yakutiye Belediyesi zabıta ekiplerinden Kurban Bayramı denetimi - Son Dakika

Yakutiye Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçedeki esnafı denetleyerek maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yakutiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi esnafa yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve temizlik uyarısı yapan ekipler, ilçe merkezindeki pastahane, tatlıcı, fırın, unlu mamuller ve seyyar esnaflara yönelik denetim gerçekleştirerek ruhsat, gramaj ve hijyen kurallarını gözden geçirdi.

Denetimlere Kurban Bayramına kadar devam edecek olan ekipler, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın hediyesi olarak esnafa bayram şekeri ve kolonya ikram eti.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Erzurum'daki bütün belediyeler olduğu gibi Yakutiye Belediyesinin de Kovid-19'la mücadelede tedbirleri aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyaran Uçar, "Önce tedbirlerimizi alıp sonra bayramımızı sağlıklı bir şekilde yaşayalım. Kurbanlarımızı hijyenik usüller ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka riayet ederek, maskelerimizi usulünce takıp yetkili makamların uygun gördüğü kesimhanelerde kestirmeli, bayram ziyaretlerimizde de aynı şekilde salgın süresince uyguladığımız tedbirleri devam ettirerek bayram sevincimizi yaşamalıyız. Her zaman dediğimiz gibi 'koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir' diyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.