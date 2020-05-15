Yakutiye'de cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanmaya devam ediyor - Son Dakika

Erzurum'da, Yakutiye Belediyesi tarafından ilçenin cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkanmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik işleri ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisindeki cadde ve sokakların gece gündüz köpüklü suyla yıkandığı bildirildi.

Belediyenin diğer faaliyetlerinin yanında temizlik çalışmalarına da ağırlık verdiği aktarılan açıklamada, 2 su tankeri, 2 süpürge aracı ve 10 personelle çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Koronavirüs salgınını yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımızın daha temiz ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla ilçemizin her köşesini temizleyerek halkımızın bize göstermiş olduğu güvene layık olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.