Yakutiye'de kar mesaisi - Son Dakika

Yakutiye'de kar mesaisi

ERZURUM - İki günden beri aralıksız yağan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi ekipleri vardiyalı sistemle karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadele mesaisini hız kesmeden sürdüren Fen İşleri Ekipleri, buzlanan yollara da tuz serpme işlemi uygulayarak olası kazaları önlemeye çalışıyor.

Üç vardiya halinde greyder, kepçe, eder, kamyon ve tuzlama araçlarıyla ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklarda kar temizliğini sürdürdüklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak hem ana arterlerin hem de ara cadde ve sokakların kardan temizlendiğine dikkat çekerek, vatandaşları çatılardan sarkan buz sarkıtlarının düşme tehlikesine karşı uyararak, dikkatli olmalarını istedi.