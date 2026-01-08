Yalnız Yaşayan Engelli Kadın, Bakım Merkezine Alındı - Son Dakika
Yalnız Yaşayan Engelli Kadın, Bakım Merkezine Alındı

08.01.2026 10:31
Hatay'da zor şartlarda yaşayan görme engelli kadın, devletin desteğiyle bakım merkezine geçti.

Hatay'da baba yadigarı evinde yalnız başına zor şartlarda yaşamaya çalışan görme engelli yaşlı kadın, vatandaşların ve yetkililerin ikna çalışmalarının ardından Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü ekiplerinin girişimleriyle yaşlı bakım merkezine sevk edildi. Yıllardır yaşadığı yuvasını gözüyaşlı geride bırakan yaşlı kadının "Elveda evim" dediği anlar duygulandırdı.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki tam bağımlı engelli Fatma Yiğit, baba yadigarı evinde komşularının destekleriyle yalnız başında yaşamını sürdürüyordu. Ömrü boyunca hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan kadına destek olunması adına hayırsever Çilem Artan ile iletişime geçildi. Yaşlı kadının yalnız yaşadığı rutubetten dolayı nefes almanın zor hale geldiği eve gidildiğinde durum Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşıldı ve ekiplerin çalışmalarıyla devletin şefkat eli uzatıldı. Hayırsever Artan ve beraberindekilerin ikna çalışmaları sonrası yaşlı kadın, bakım merkezinde misafir edilmek üzere evinden alınarak yeni yuvasına götürüldü. Evinden çıkacağı esnada "Elveda evim" diyerek yıllardır yaşadığı yuvasından çıkan gözü yaşlı kadının sözleriyse duygulandırdı.

"Teyzemizin görme engelli olduğu için yaşam şartları iyi değildi, devletimiz sağ olsun şu anda güzel bir yaşam ortamına kavuşmuş olacak"

Narlıca Mahallesi muhtarı Şakir Konuşkan, gecenin karanlığında yaşlı kadına elini uzatan devlet büyüklerine teşekkürlerini dile getirerek, "Tamamen görme engelli bakıma muhtaç teyzemizi bakımıyla ilgili devlet büyüklerimiz sağ olsunlar gerekeni yaptılar. Devletimizin büyüklüğünü burada görmüş olduk. Rabbim devlet yetkililerimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin. Teyzemiz şu anda bakım merkezine sağ salim gidiyor, uğurladık. İnşallah, bundan sonra güzel bir bakıma ve güzel bir hayata kavuşmuş olacak. Teyzemiz görme engelli olduğu için yaşam şartları iyi değildi, devletimiz sağ olsun şu anda güzel bir yaşam ortamına kavuşmuş olacak" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, Hatay, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
