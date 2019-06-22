Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı
54 dakika önce
Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:25 Kaynak: İHA
Yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı
BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde yalnız yaşayan kadının evinden 8 römork çöp çıktı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
'nde İskele Sokak sakinleri, komşuları S.K'nin evinden gelen pis kokuyu mahalle muhtarı Mehmet Demircan
'a şikayet etti. S.K'nin müstakil tek katlı evine gelen Demircan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Hemen zabıtayı haber verdi. Belediye temizlik işleri ekipleri eve geldi. Yüzlerine maske takan işçiler, S.K'nin evinde biriken çöp yığınlarını çuvallara doldurup römorka koydu. Evden tam 8 römork çöp çıktı. Ev daha sonra ilaçlandı.
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