Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltında - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltında

6 saat önce

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 şüpheli daha gözaltında, System.String[]

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan ve daha önce 17 zanlının tutuklandığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen C.Ö. ve A.G'yi gözaltına alarak haklarında işlem başlattı.

Soruşturma süreci


Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 8 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Belediye Meclisi üyelerinden Mustafa Tutuk ise 6 Mart'ta yapılan seçimde Yalova Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilmişti.

Başsavcı, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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