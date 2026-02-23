Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı! - Son Dakika
Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!

Türkiye\'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
23.02.2026 10:00
Türkiye\'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir süredir devam eden "çocuk gürültüsü" husumeti kanlı bitti. Kucağında 14 aylık kızıyla evine girmeye çalışan Muhammed Baca, komşusunun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıda talihsiz babanın burnu kırılırken, bebeğin kafatası çatladı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Duruma anında müdahale edildiğini belirten Gürlek, cani adamın tutuklandığını duyurdu.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bir sene önce satın aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesi ile aynı binada oturan bir aile arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışmalar yaşandı.

Yaşadığı olayı anlatan Muhammed Baca, "En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim, jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim.

Jandarma personellerinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. Burnum kırık olduğu için akıyor hala. 4 çocuğumun olması, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu? Vanlılarmış, aşiret çocuklarıymış" dedi.

MERMİ ÇEKİRDEKLİ TEHDİT NOTLARI

Uzaklaştırma kararına rağmen bu olayın yaşandığını söyleyen Baca, "Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omuzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim, kime sığınalım, kimden yardım isteyelim. Daha önce de tutanaklarda mevcut, mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yalova'da baba ile kucağındaki 14 aylık kızının komşuları tarafından darp edildiği olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza "geçmiş olsun" dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum. Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muharrem Ayten Muharrem Ayten:
    Adamın dört çocuklu aileden ne çektiğini bilen varmı acaba 1 54 Yanıtla
    taşkın karakuş taşkın karakuş:
    bundan sonra neler çekeçek onuda düşündünmü beterin beteri var 25 0
  • serdar SARIKAYA serdar SARIKAYA:
    Allahtan sosyal medya var da yetkililer suçları açıkça görüyorlar, suçlular cezasız kalmıyor 30 2 Yanıtla
  • İbrahim Şahin İbrahim Şahin:
    sedat reis halleder?? 25 1 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Herkes nüfüsüna kayıtlı olduğu yerde ikamet etmeli. Vandan aşiretim de gel istediğin yere yerleş. Sonra orada istediğin gibi yaşa. Mesela manisadan, samsundan giden bir aileyi vanta barındırırlarmı. 13 4 Yanıtla
    j8nhhf79hx j8nhhf79hx:
    kafa bi milyon 0 0
  • Mstzkmc Mstzkmc :
    Reis sedat pekerden yardım iste kardeşim bu adaletsizliği ancak o çözer. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
