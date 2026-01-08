Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı - Son Dakika
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı

08.01.2026 14:14
Yalova'dan Eskihisar'a gitmekte olan arabalı feribot, fırtınaya yakalanarak Kocaeli istikametine sürüklendi. İçinde yüzlerce yolcuyla araçları bulunan feribot, deniz ortasında mahsur kaldı.

Yalova'da fırtına nedeniyle denizde zor anlar yaşandı. Topçular'dan saat 11.20'de Eskihisar'a gitmek üzere hareket eden İDO'ya ait arabalı feribot, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denizin ortasında sürüklenmeye başladı.

KOCAELİ İSTİKAMETİNE SÜRÜKLENİYOR

Onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu feribotun, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasından çıkarak Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.

YOLCULAR MAHSUR KALDI

Yaklaşık 2 saat denizin ortasında araçlarıyla mahsur kalan yolcular kurtarılmayı beklerken, feribot kaptanının anonslarla sık sık sakin olunması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Szka788304 Szka788304:
    Türkiye ye üç büyük köprü ve yer altı marmaray kazandıran reis sen ne büyüksün 26 49 Yanıtla
    768107 768107:
    ac degilsin acikda degilsin birazda onun icin sukret 6 0
  • YoH null YoH null:
    seyir hali hava durumu ve denizin durumuna göre hareket edilir eger deniz koşulu uygun değilse belli yerden geri dönmeniz gerekir hava şartlarını kontrol etmediniz mi bakılışa göre edilmemiş 36 1 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Allahım sen koru Miietimizi 23 0 Yanıtla
  • jRd4ryMDQKEc2U6 jRd4ryMDQKEc2U6:
    Neymar ne zamandır taşımacılık yapıyor futbolu bıraktı mı? 1 8 Yanıtla
  • Omer Kendi Omer Kendi:
    gonderin iki rane kurtarma botu 2 saat nedir ya, kiyi emniyet bukadr mi plansiz 5 2 Yanıtla
    Hasbey Hasbey:
    her Neymar’a 2 bot? çok zenginsin. köprü diye bişey var. fırtınada da geçilsin diye yapılmış. 2 3
    M.B.Ç M.B.Ç:
    herkeste uzaman aminiyüm 1 0
16:11
