Yalova'da fırtına nedeniyle denizde zor anlar yaşandı. Topçular'dan saat 11.20'de Eskihisar'a gitmek üzere hareket eden İDO'ya ait arabalı feribot, şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denizin ortasında sürüklenmeye başladı.
Onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu feribotun, olumsuz hava koşulları nedeniyle rotasından çıkarak Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.
Yaklaşık 2 saat denizin ortasında araçlarıyla mahsur kalan yolcular kurtarılmayı beklerken, feribot kaptanının anonslarla sık sık sakin olunması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürüklendi! Yolcular mahsur kaldı
