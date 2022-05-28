Üretim fazlası yemekler sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülecek - Son Dakika
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Üretim fazlası yemekler sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülecek

28.05.2022 11:07

Yalova'nın Altınova ilçesinde başlatılan proje kapsamında yapımı süren tesiste, üretim fazlası yemeklerden hazırlanacak mamalar, sahipsiz hayvanların beslenmesinde ve kompost (organik gübre) üretiminde kullanılacak.

Yalova'nın Altınova ilçesinde başlatılan proje kapsamında yapımı süren tesiste, üretim fazlası yemeklerden hazırlanacak mamalar, sahipsiz hayvanların beslenmesinde ve kompost (organik gübre) üretiminde kullanılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak amacıyla Altınova Belediyesi ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı proje hazırlandı.

İlçede yaklaşık 35 bin kişinin çalıştığı tersaneler bölgesinden toplanacak üretim fazlası yemeklerin yanı sıra kasap, market gibi iş yerlerinden toplanacak kemikler, mama ve kompost üretim makinelerinde işlenecek.

Bu amaçla Hersek Mahallesi'nde inşaatına devam edilen tesiste ayrıca atık yemek, çim, çalı, çay posası, ağaç budama ve çim atıklarından da kompost üretilecek.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine, tersaneler bölgesinde önemli miktarda yemek artığı ve yemek fazlası ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Kedi ve köpek maması üreterek hayvanseverlere de destek olmayı amaçladıklarını belirten Oral, "Tesisimizde bir kompost ünitemiz, bir de atıklarımızın depolandığı alan olacak. Yaklaşık 4 dönüm alanda tesisimiz kuruldu, makinelerimiz, araç ve gereçlerimiz alındı. 1-1,5 ay içinde üretime geçeceğiz." dedi.

Oral, burayı birinci sınıf atık getirme merkezi yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Modern bir tesis planladıklarını bildiren Oral, "Mama, kompost üretim merkezimiz ve birinci sınıf atık getirme merkezimiz de sıfır atığın merkezi haline gelecek. Bu projenin ülkemizde örnekleri var ama bölgemizde bir örneği yok. Bölgenin ilk tesisi olacağını düşünüyorum. İnşallah kendi mamasını üreten bir belediye olacağız." diye konuştu.

"Kompostları tıbbi ve aromatik bitkiler bahçemizde kullanacağız"

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Çağrı Gürol üretilecek kompostları tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinde kullanacaklarını belirterek, "Veya vatandaşın talebi doğrultusunda kullanabilecekleri kompost üretilecek. Kedi ve köpek mamasında ise bölgemizdeki tersaneler ile yemek fabrikalarından çıkacak yemek fazlası ürünleri burada değerlendirerek mama yapmak üzere ünitemizi kuracağız. Bu ünitemiz de kırıcı, kıyma makinesi, pişirme, paletleme ve vakumlama makinelerinden oluşuyor." diye konuştu.

İnşaat mühendisi Ali Ata da tesisin 180 metrekare kapalı alanda ofis, kompost ve mama üretim bölümlerinden oluştuğunu, ikisi araçla görev yapacak 4 personelin istihdam edileceğini belirtti.

Üretim fazlası yemekler sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülecek
Üretim fazlası yemekler sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülecek
Üretim fazlası yemekler sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülecek
Üretim fazlası yemekler sahipsiz hayvanlar için mamaya dönüştürülecek

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Kaynak: AA

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