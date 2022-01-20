Yalova'nın 2021'deki gemi ve yat ihracatı yüzde 64 arttı - Son Dakika

Türkiye'nin gemi ve yat sektörüne geçen yıl en çok katkı sağlayan Yalova'nın bu sektördeki 12 aylık ihracatı önceki yıla göre yüzde 64 arttı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2021 yılındaki gemi ve yat sektörü ihracatı, 2020'ye göre yaklaşık yüzde 18,3'lük artışla 1 milyar 375 milyon dolardan 1 milyar 626 milyon 377 bin dolara ulaştı.

Söz konusu ihracatın yaklaşık yarısını karşılayan Yalova, bu sektördeki ihracatını 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 64 artışla 461 milyon 818 bin dolardan 757 milyon 184 bin dolara çıkardı. Yalova'nın, sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 46,55 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un 2020'de 799 milyon 33 bin doları gören ihracatı, 2021'de yüzde 12,9'luk düşüşle 695 milyon 990 bin dolara geriledi. İstanbul, Türkiye'nin toplam gemi ve yat ihracatından yüzde 42,79 pay aldı.

Aslan payı Norveç'in

Geçen yıl 120'den fazla ülkeyle özerk ve serbest bölgeye gemi ve yat ihracatı gerçekleştirildi.

2021'de en fazla ihracat İskandinav ülkelerinden Norveç'e yapıldı. Norveç'e geçen yıl yapılan ihracat, 2020'ye göre yüzde 45'lik yükselişle 366 milyon 7 bin dolardan 530 milyon 754 bin dolara çıktı.

Bu ülkeyi yüzde 34,7'lik artışla Rusya takip etti. Rusya'ya gemi ve yat dış satımı da 139 milyon 926 bin dolardan 188 milyon 468 bin dolara ulaştı.

2021'de gemi ve yat ihracatında Çin'e rekor artış yaşandı. Önceki yıl sadece 478 bin dolarlık gemi ve yat ihracatı yapılan Çin'e geçen yıl 100 milyon 287 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Çin'i yüzde 14'lük yükseliş ve 99 milyon 901 bin dolarla Malta, yüzde 518'lik artış ve 58 milyon 430 bin dolarla Fransa takip etti.

"2021'de Yalova'daki tersanelerimizde 48 gemi üretildi ve teslim edildi"

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi Ticaret ve AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, AA muhabirine, Kovid-19 salgını dolayısıyla Altınova Tersane Bölgesi'nde erken teşhis ve filyasyon tedbirlerinin çok iyi uygulandığını, 2021'in yoğun salgın tedbirlerine rağmen tüm sektör çalışanlarının emek ve gayretleriyle başarılı bir yıl olduğunu söyledi.

Geçen yıl hem üretim gücünü koruduklarını hem de büyümeyi sağladıklarını belirten Uzun, "Bu durum motivasyonumuzu artırdı. Sektörümüzün üretim iş kollarındaki istihdamı 25 binin üzerindedir. İdari personelimizi de ekleyince bölgemizde 28 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu Yalova'nın toplam özel sektör istihdamının yüzde 41'i, Altınova'nın ise yüzde 82'sidir." dedi.

Uzun, geçen yıl Yalova'nın gemi ve yat ihracatının yüzde 64 arttığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"2021 yılında tesislerimizde toplam 750 milyon dolar değerinde 48 yeni gemi (45 gemi/tekne ve 3 çelik yapı) üretildi ve teslim edildi. Yıl boyunca havuzlarda, kızaklarda ve iskele-rıhtımlarda 1023 gemiye yaklaşık 500 milyon dolara yakın tutarda bakım onarım yapıldı. Bakım onarım yapılan gemilerden 12'sine 'baca gazı yıkama sistemleri' ve 179'una 'balast suyu arıtma sistemleri' kurularak gemilerin çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine hizmet edildi. Bölgemizde inşa edilen gemiler yüksek teknoloji barındıran, yenilenebilir enerji kullanan, çok özel projeler. Bu gemiler denizcilikte önde gelen ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafındaki müşterilere ihraç ediliyor."

"Tersanelerimiz 2022'ye 84 yeni inşa siparişiyle girdi"

Tersaneler bölgesinde alınan tedbirler ve yükselen farkındalık sayesinde sürdürülebilir bir çalışma ortamının oluştuğunu ve bu yılda korunarak çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Uzun, şunları kaydetti:

"Tersanelerimiz, 2022 yılına üretimi devam eden ve sözleşmesi yapılmış 84 yeni inşa siparişiyle girdiler. Altınova tersane bölgemizin dışbükey kıyı yapısı nedeniyle daha birçok havuzun komşu tesisleri ve deniz trafiğini etkilemeksizin güvenle işletilmesi mümkündür ve bakım onarım konusunda yüksek talep vardır. Pandemi, butik gemi siparişlerinin Uzak Doğu'dan ülkemize kaymasına sebep olduğundan 2022 ve takip eden yıllarda yeni gemi inşa siparişlerinin artacağına inanıyor ve hızlı gelişimimizi sürdürüp, ülkemize katkılarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz Avrupa'nın yeni inşa ve bakım onarım üssü olma yolundadır."