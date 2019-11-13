Son Dakika Haberleri: Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti
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Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti

6 saat önce

Yalova'dan 12 UMKE ekibi, Barış Pınarı Harekatında görev yapmak üzere Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik sahra hastanelerine gönderildi.

Yalova UMKE ekibi harekat bölgesine gitti, System.String[]

Yalova'dan 12 UMKE ekibi, Barış Pınarı Harekatında görev yapmak üzere Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik sahra hastanelerine gönderildi.


Bursa, Çanakkale ve Balıkesir vilayetlerinden oluşan UMKE 17. Bölge ile birlikte Şanlıurfa'ya giderek Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kurulan sahra hastanelerinde görev yapacak 12 kişilik Yalova UMKE ekibi törenle uğurlandı. Yalova Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene Yalova Valisi Muammer Erol'un yanı sıra Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da katıldı. Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik sahra hastanelerinde görev yapacak ekiple ilgili Erol'a bilgi veren Kaşıkçı, "Personellerimiz gönüllü sağlıkçılar arasından seçiliyor. Yalova'da da bu anlamda eğitim almış 49 personelimiz var. Zor şartlarda arama ve kurtarma faaliyetlerini yapabilecek yeterlikte ve donanımdalar. UMKE ekibimizde 12 arkadaşımızı bölgeye yolcu ediyoruz" dedi.


UMKE personeli dualarla yolcu edildi. Müftü Yardımcısı Halil Eriş'in okuduğu duanın ardından Yalova Valisi Muammer Erol, öptüğü Türk bayrağını ekip liderine emanet etti. Ekip toplu fotoğraf çekiminin ardından toplanma bölgesi olan Bursa'ya hareket etti. - YALOVA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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